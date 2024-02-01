Пошкоджені житлові будинки: в ОВА показали наслідки нічних авіаударів рф по Херсонщині
Київ • УНН
Вночі 1 лютого окупанти вдарили по населеному пункту Саблуківка, що на Херсонщині, двома керованими авіабомбами. Під удар потрапили житлові будинки та господарчі споруди.
В ніч на 1 лютого російські війська завдали авіаудару по селу Саблуківка, що на Херсонщині. В результаті чого окупанти вчергове пошкодили житлові будинки. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Учора вночі окупанти вдарили по населеному пункту двома керованими авіабомбами. Під удар потрапили житлові будинки та господарчі споруди
Зазначається, що місцеві жителі не постраждали. Також в ОВА показали наслідки російських авіаударів по селу Саблуківка.
Доповнення
Сьогодні вдень російські війська атакували бригаду швидкої допомоги вдаривши по медиках із безпілотника, у Херсонській області.
У ОВА зазначили, що медики не постраждали., проте окупантам вдалось пошкодити автівку.
Нагадаємо
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