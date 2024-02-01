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Пошкоджені житлові будинки: в ОВА показали наслідки нічних авіаударів рф по Херсонщині

Пошкоджені житлові будинки: в ОВА показали наслідки нічних авіаударів рф по Херсонщині

Київ • УНН

 • 23125 перегляди

Вночі 1 лютого окупанти вдарили по населеному пункту Саблуківка, що на Херсонщині, двома керованими авіабомбами. Під удар потрапили житлові будинки та господарчі споруди.

В ніч на 1 лютого російські війська завдали авіаудару по селу Саблуківка, що на Херсонщині. В результаті чого окупанти вчергове пошкодили житлові будинки. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі 

Учора вночі окупанти вдарили по населеному пункту двома керованими авіабомбами. Під удар потрапили житлові будинки та господарчі споруди

- резюмували в ОВА.

Зазначається, що  місцеві жителі не постраждали. Також в ОВА показали наслідки російських авіаударів по селу Саблуківка.

Доповнення 

Сьогодні вдень російські війська атакували бригаду швидкої допомоги вдаривши по медиках із безпілотника, у Херсонській області. 

У ОВА зазначили, що медики не постраждали., проте окупантам вдалось пошкодити автівку. 

Нагадаємо

Херсонську область за минулу добу російські війська обстріляли 41 раз, у тому числі завдали ракетний удар, поранено шістьох людей,

Херсон вже понад годину під обстрілом окупантів: пошкоджено будинок, магазини та електромережу31.01.24, 20:45 • 33805 переглядiв

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