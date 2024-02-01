Поврежденные жилые дома: в ОВА показали последствия ночных авиаударов рф по Херсонщине
Киев • УНН
Ночью 1 февраля оккупанты ударили по населенному пункту Саблуковка, что на Херсонщине, двумя управляемыми авиабомбами. Под удар попали жилые дома и хозяйственные постройки.
В ночь на 1 февраля российские войска нанесли авиаудар по селу Саблуковка, что на Херсонщине. В результате чего оккупанты в очередной раз повредили жилые дома. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Вчера ночью оккупанты ударили по населенному пункту двумя управляемыми авиабомбами. Под удар попали жилые дома и хозяйственные постройки
Отмечается, что местные жители не пострадали. Также в ОВА показали последствия российских авиаударов по селу Саблуковка.
Дополнение
Сегодня днем российские войска атаковали бригаду скорой помощи ударив по медикам с беспилотника, в Херсонской области.
В ОВА отметили, что медики не пострадали, однако оккупантам удалось повредить машину.
Напомним
Херсонскую область за минувшие сутки российские войска обстреляли 41 раз, в том числе нанесли ракетный удар, ранены шесть человек,
Херсон уже более часа под обстрелом оккупантов: повреждены дом, магазины и электросеть31 январь 2024, 18:45 • 30678 просмотров
Поврежденные жилые дома: в ОВА показали последствия ночных авиаударов рф по Херсонщине
Ночью 1 февраля оккупанты ударили по населенному пункту Саблуковка, что на Херсонщине, двумя управляемыми авиабомбами. Под удар попали жилые дома и хозяйственные постройки.
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