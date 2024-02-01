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Поврежденные жилые дома: в ОВА показали последствия ночных авиаударов рф по Херсонщине

Поврежденные жилые дома: в ОВА показали последствия ночных авиаударов рф по Херсонщине

Киев  •  УНН

01 февраль 2024, 13:20  •  15614 просмотра

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Ночью 1 февраля оккупанты ударили по населенному пункту Саблуковка, что на Херсонщине, двумя управляемыми авиабомбами. Под удар попали жилые дома и хозяйственные постройки.

В ночь на 1 февраля российские войска нанесли авиаудар по селу Саблуковка, что на Херсонщине. В результате чего оккупанты в очередной раз повредили жилые дома. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация, передает УНН.

Детали 

Вчера ночью оккупанты ударили по населенному пункту двумя управляемыми авиабомбами. Под удар попали жилые дома и хозяйственные постройки

- резюмировали в ОВА.

Отмечается, что  местные жители не пострадали. Также в ОВА показали последствия российских авиаударов по селу Саблуковка.

Дополнение 

Сегодня днем российские войска атаковали бригаду скорой помощи ударив по медикам с беспилотника, в Херсонской области. 

В ОВА отметили, что медики не пострадали, однако оккупантам удалось повредить машину. 

Напомним

Херсонскую область за минувшие сутки российские войска обстреляли 41 раз, в том числе нанесли ракетный удар, ранены шесть человек,

Херсон уже более часа под обстрелом оккупантов: повреждены дом, магазины и электросеть31 январь 2024, 18:45 • 30678 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
khersonХерсон
Пошкоджені житлові будинки: в ОВА показали наслідки нічних авіаударів рф по Херсонщині
Damaged residential buildings: the OVA showed the consequences of russian air strikes on Kherson region
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