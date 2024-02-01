Россияне обстреливают Херсон с оккупированного левого берега, в городе слышны взрывы - МВА

В Херсоне раздаются взрывы. Россияне бьют по областному центру с временно оккупированного левого берега. О ситуации в городе сообщил глава МВА Роман Мрочко, передает УНН.

В Херсоне раздаются взрывы! Враг начал обстрел города с временно оккупированного левого берега. Перейдите в безопасные места! Берегите себя! - написал Мрочко.

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Днем российские войска атаковали бригаду скорой помощи в Херсонской области. Оккупанты ударили по медикам с беспилотника.

В ОВА отметили, что медики не пострадали, однако россиянам удалось повредить машину.

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Напомним

Ранее УНН показал последствия ночных авиаударов рф по Херсонщине. По данным ОВА в ночь на 1 февраля российские войска нанесли авиаудар по селу Саблуковка, что на Херсонщине. В результате чего оккупанты в очередной раз повредили жилые дома.

Всего за минувшие сутки Херсонскую область российские войска обстреляли 41 раз, в том числе нанесли ракетный удар, ранены шесть человек,