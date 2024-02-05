росіяни обстріляли собор у Херсоні, вночі вдарили по житлових кварталах
Київ • УНН
Російські війська обстріляли собор у центрі Херсона та житлові квартали міста
Російські війська обстріляли собор у середмісті Херсона напередодні, а вночі вдарили по житлових кварталах міста, повідомили у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін і очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
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Зі слів Прокудіна "собор у центральній частині Херсона" учора обстріляли російські війська. "Внаслідок ударів у релігійній споруді пошкоджено фасад, вікна, а також вхідні двері. На щастя, минулося без потерпілих", - написав голова ОВА у Telegram.
Мрочко також зазначив, що "вночі армія рф з тимчасово окупованого лівобережжя вдарила по Корабельному району Херсона". "Були атаковані житлові квартали. На місцях влучань виникли пожежі", - повідомив він у Telegram.
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