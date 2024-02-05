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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне обстреляли собор в Херсоне, ночью ударили по жилым кварталам

россияне обстреляли собор в Херсоне, ночью ударили по жилым кварталам

Киев • УНН

 • 22199 просмотра

Российские войска обстреляли собор в центре Херсона и жилые кварталы города

Российские войска обстреляли собор в центре Херсона накануне, а ночью ударили по жилым кварталам города, сообщили в понедельник начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин и глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина "собор в центральной части Херсона" вчера обстреляли российские войска. "В результате ударов в религиозном сооружении повреждены фасад, окна, а также входные двери. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал глава ОВА в Telegram.

Мрочко также отметил, что "ночью армия рф с временно оккупированного левобережья ударила по Корабельному району Херсона". "Были атакованы жилые кварталы. На местах попаданий возникли пожары", - сообщил он в Telegram.

россияне выпустили по Херсонщине более 130 снарядов: есть раненый05.02.24, 08:51 • 22420 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
telegramТелеграмма
khersonХерсон

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