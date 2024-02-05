россияне обстреляли собор в Херсоне, ночью ударили по жилым кварталам
Киев • УНН
Российские войска обстреляли собор в центре Херсона и жилые кварталы города
Российские войска обстреляли собор в центре Херсона накануне, а ночью ударили по жилым кварталам города, сообщили в понедельник начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин и глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
Детали
По словам Прокудина "собор в центральной части Херсона" вчера обстреляли российские войска. "В результате ударов в религиозном сооружении повреждены фасад, окна, а также входные двери. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал глава ОВА в Telegram.
Мрочко также отметил, что "ночью армия рф с временно оккупированного левобережья ударила по Корабельному району Херсона". "Были атакованы жилые кварталы. На местах попаданий возникли пожары", - сообщил он в Telegram.
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