росіяни обстріляли село на Харківщині: загинув 52-річний чоловік, ще одну людину поранено
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу російською артилерією села Вовчанські Хутори в Харківській області одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
Сьогодні окупаційні війська рф завдали удару по селу Вовчанські Хутори на Харківщині. В результаті артилерійського обстрілу загинув один чоловік, інший отримав поранення. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
Деталі
Слідством встановлено, що 16 лютого близько 12:20 збройні сили рф здійснили артилерійський обстріл с. Вовчанські Хутори Чугуївського району.
Загинув 52-річний чоловік, ще один мирний житель отримав поранення. У селі пошкоджено житлові будинки
Окрім того, 15 лютого приблизно о 16:10 російські військовослужбовці обстріляли с. Юрченкове Чугуївського району. Зазнали пошкоджень будівлі сільськогосподарського підприємства.
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За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)
Нагадаємо
Вчора, 15 лютого, армія рф сьогодні атакувала безпілотником селище Дворічна Купʼянського району Харківської області. Внаслідок ворожого удару поранення отримали двоє місцевих жителів