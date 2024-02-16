росіяни обстріляли село на Харківщині: загинув 52-річний чоловік, ще одну людину поранено

Сьогодні окупаційні війська рф завдали удару по селу Вовчанські Хутори на Харківщині. В результаті артилерійського обстрілу загинув один чоловік, інший отримав поранення. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, пише УНН.

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Слідством встановлено, що 16 лютого близько 12:20 збройні сили рф здійснили артилерійський обстріл с. Вовчанські Хутори Чугуївського району.

Загинув 52-річний чоловік, ще один мирний житель отримав поранення. У селі пошкоджено житлові будинки - резюмували у відомстві.

Окрім того, 15 лютого приблизно о 16:10 російські військовослужбовці обстріляли с. Юрченкове Чугуївського району. Зазнали пошкоджень будівлі сільськогосподарського підприємства.

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За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України) - резюмували у Харківській обласній прокуратурі.

Нагадаємо

Вчора, 15 лютого, армія рф сьогодні атакувала безпілотником селище Дворічна Купʼянського району Харківської області. Внаслідок ворожого удару поранення отримали двоє місцевих жителів