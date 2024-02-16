россияне обстреляли село на Харьковщине: погиб 52-летний мужчина, еще один человек ранен

Сегодня оккупационные войска рф нанесли удар по селу Волчанские Хутора на Харьковщине. В результате артиллерийского обстрела погиб один человек, другой получил ранения. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

Следствием установлено, что 16 февраля около 12:20 вооруженные силы рф осуществили артиллерийский обстрел с. Волчанские Хутора Чугуевского района.

Погиб 52-летний мужчина, еще один мирный житель получил ранения. В селе повреждены жилые дома - резюмировали в ведомстве.

Кроме того, 15 февраля примерно в 16:10 российские военнослужащие обстреляли с. Юрченково Чугуевского района. Получили повреждения здания сельскохозяйственного предприятия.

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Под процессуальным руководством Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины) - резюмировали в Харьковской областной прокуратуре.

Напомним

Вчера, 15 февраля, армия рф сегодня атаковала беспилотником поселок Двуречная Купянского района Харьковской области. В результате вражеского удара ранения получили двое местных жителей