россияне обстреляли село на Харьковщине: погиб 52-летний мужчина, еще один человек ранен
Киев • УНН
В результате обстрела российской артиллерией села Волчанские Хутора в Харьковской области один человек погиб, еще один получил ранения.
Сегодня оккупационные войска рф нанесли удар по селу Волчанские Хутора на Харьковщине. В результате артиллерийского обстрела погиб один человек, другой получил ранения. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
Следствием установлено, что 16 февраля около 12:20 вооруженные силы рф осуществили артиллерийский обстрел с. Волчанские Хутора Чугуевского района.
Погиб 52-летний мужчина, еще один мирный житель получил ранения. В селе повреждены жилые дома
Кроме того, 15 февраля примерно в 16:10 российские военнослужащие обстреляли с. Юрченково Чугуевского района. Получили повреждения здания сельскохозяйственного предприятия.
Вражеский удар КАБами по Харьковской области: среди трех жертв несовершеннолетняя - ОВА16 февраля 2024, 06:25 • 25359 просмотров
Под процессуальным руководством Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)
Напомним
Вчера, 15 февраля, армия рф сегодня атаковала беспилотником поселок Двуречная Купянского района Харьковской области. В результате вражеского удара ранения получили двое местных жителей
россияне обстреляли село на Харьковщине: погиб 52-летний мужчина, еще один человек ранен
В результате обстрела российской артиллерией села Волчанские Хутора в Харьковской области один человек погиб, еще один получил ранения.
В Украине сформируют команду для переговоров о вступлении ЕС в первой половине 2024 года - Шмыгаль
Премьер-министр Украины объявил, что в первой половине 2024 года Украина сформирует команду для переговоров о вступлении в Европейский Союз.
россияне на ВОТ "национализируют" частную недвижимость депортированных в рф украинцев - ЦНС
россияне на оккупированных украинских территориях вносят в списки на "национализацию" заброшенные частные дома украинцев, в том числе и те, чьи владельцы были депортированы.
Почти 300 млн грн убытков: генеральному директору "Киевавтодор" сообщено подозрение
Генеральному директору КК "Киевавтодор" и бывшему руководителю одного из коммунальных предприятий Киева сообщено о подозрении в нанесении ущерба на сумму почти 300 млн грн из-за незаконного захоронения отходов на земельных участках, предназначенных для складирования снега.
"Вода в кранах безопасна": в Харьковской ОГА заявили, что пожар на нефтебазе не повлиял на качество питьевой воды
Председатель Харьковской областной государственной администрации заявил, что хотя в результате нападения на нефтебазу произошел разлив горюче-смазочных материалов, топливо не попало в источники питьевой воды.
Украина считает неприемлемыми антиукраинские акции в Польше - МИД
Министерство иностранных дел Украины считает недопустимыми антиукраинские протесты в Польше и призывает польские власти придерживаться конструктивного подхода к решению вопросов, связанных с транзитом украинского зерна и торговлей.
"Рассчитываю, что Соединенные Штаты Америки "не отпадут" - Зеленский о помощи от США
Зеленский ожидает, что Конгресс США одобрит дальнейшую помощь Украине для продолжения защиты от российской агрессии.
В Украине планируют в этом году создать первые собственные машины для разминирования
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в этом году Украина планирует создать первые отечественные машины для разминирования и увеличить количество саперов минимум на 10%.
Использование активов рф для помощи Украине: Euroclear предостерегает от варианта G7 с залогом - FT
Euroclear предупредил, что использование замороженных российских активов в качестве залога для выпуска долговых обязательств для Украины может создать риски для финансовой стабильности Европы и подвергнуть Euroclear судебным искам.
Незаконные перевозки из рф в Крым: двум гендиректорам вражеских авиакомпаний сообщено о подозрении
Двум руководителям российских авиакомпаний сообщено о подозрении в незаконной перевозке пассажиров через границу Украины в Крым путем организации регулярных рейсов из российских городов в международный аэропорт Симферополя.