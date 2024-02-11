росіяни наступають на багатьох напрямках уздовж лінії зіткнення на сході України

Ворожі сили просунулися на півночі Авдіївки, у Первомайському, південніше Новомихайлівки, біля Іванівки, біля Кліщіївки та у Георгіївці. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

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У зоні конфлікту на сході України зафіксовані нові рухи з боку противника. Зокрема, противник продовжує просуватися на північ в районі Авдіївки, а також в районах Первомайського, південніше Новомихайлівки, біля Іванівки, Кліщіївки та у Георгіївці.

Лінія зіткнення була уточнена на сході від Роботиного.

Також зафіксовано відступ противника північніше Мар'їнки.

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