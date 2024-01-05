Армія рф 24 рази вдарила по Донечинні, Авдіївка страждає від масованих атак - поліція
Київ • УНН
Російські війська 24 рази атакували Донецьку область, обстрілявши 6 населених пунктів і пошкодивши 39 цивільних об'єктів, у тому числі школу і житлові будинки; загинули жінка і чоловік, ще двоє цивільних отримали поранення.
Протягом доби російські окупанти завдали 24 удари по Донецькій області, зокрема, били і по Авдіївці, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
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"Армія рф зосередила вогонь на 6 населених пунктах: містах Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Мирноград, селах Катеринівка, Новобахмутівка", - повідомили у поліції Донеччини у Telegram.
Як вказано, пошкоджено 39 цивільних об’єктів: 20 житлових будинків, дитячий садок, школу, кафе, сільськогосподарське та промислове підприємства, базу будматеріалів, адмінбудівлі, профілакторій, гараж, автомобілі, трансформатор.
За даними поліції, окупанти атакували Курахове п’ятьма ракетами С-300, а потім артилерією. Руйнувань зазнали 14 багатоквартирних будинків, освітні заклади, підприємства, інша інфраструктура. За попередніми даними, цивільні не постраждали.
Шість ракет С-300 росіяни спрямували на Мирноград. Є пошкодження на території одного з підприємств.
У Красногорівці ворожі снаряди влучили у приватний будинок. Загинула 73-річна жінка.
Катеринівку російські війська обстріляли з артилерії – вбили 68-річного чоловіка, ще одна цивільна особа зазнала травм. Зруйновано дві приватних оселі.
Авдіївка продовжує страждати від масованих атак. Внаслідок удару з "Градів" поранення отримала 55-річна жінка.
За даними голова Донецької ОВА Вадима Філашкіна, у Селидівській громаді під артобстріл потрапив Українськ - пошкоджено школу і дві 5-поверхівки.
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У Мар'їнській громаді, з його слів, також обстріляна Єлизаветівка. В Очеретинській громаді обстріляне Соловйове. "Курахівська громада зазнала 4 обстрілів — в зоні ураження Острівське і промзона Курахового. 6 ракет росіяни випустили по Мирноградській громаді - пошкоджено шахту і 2 адмінбудівлі", - повідомив деталі Філашкін у Telegram.
"Бахмутський район. Під вогнем Часовоярська громада - без жертв і руйнувань. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Васюківка. Також росіяни обстріляли Сіверськ", - додав голова ОВА.
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