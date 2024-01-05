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Ворог вранці обстріляв з артилерії Українськ на Донеччині: пошкоджено навчальний заклад та будинки

Ворог вранці обстріляв з артилерії Українськ на Донеччині: пошкоджено навчальний заклад та будинки

Київ • УНН

 • 22960 перегляди

Українськ на Донеччині зазнав артилерійського обстрілу, пошкоджено навчальний заклад та житлові будинки; про жертви не повідомляється.

Сьогодні зранку ворог з артилерії обстріляв Українськ, що на Донеччині. Пошкоджено будівлю навчального закладу та будинки. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Українськ зазнав ворожого артилерійського обстрілу. Сьогодні зрання окупанти знов атакували соціальну інфраструктуру та житлову забудову: внаслідок обстрілу пошкоджена 3-поверхову будівлю навчального закладу та 5-поверхові будинки 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо

Російські війська за 4 січня вбили двох жителів Донецької області - у Катеринівці і Красногорівці. Також внаслідок ворожих обстрілів двоє жителів отримали поранення. 

Павло Башинський

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