Ворог вранці обстріляв з артилерії Українськ на Донеччині: пошкоджено навчальний заклад та будинки
Київ • УНН
Українськ на Донеччині зазнав артилерійського обстрілу, пошкоджено навчальний заклад та житлові будинки; про жертви не повідомляється.
Сьогодні зранку ворог з артилерії обстріляв Українськ, що на Донеччині. Пошкоджено будівлю навчального закладу та будинки. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
Українськ зазнав ворожого артилерійського обстрілу. Сьогодні зрання окупанти знов атакували соціальну інфраструктуру та житлову забудову: внаслідок обстрілу пошкоджена 3-поверхову будівлю навчального закладу та 5-поверхові будинки
Зазначається, що загиблих і постраждалих немає.
Нагадаємо
Російські війська за 4 січня вбили двох жителів Донецької області - у Катеринівці і Красногорівці. Також внаслідок ворожих обстрілів двоє жителів отримали поранення.