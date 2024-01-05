Враг утром обстрелял из артиллерии Украинск в Донецкой области: повреждены учебное заведение и дома
Киев • УНН
Украинск в Донецкой области подвергся артиллерийскому обстрелу, повреждены учебное заведение и жилые дома; о жертвах не сообщается.
Сегодня утром враг обстрелял из артиллерии Украинск, что в Донецкой области. Повреждено здание учебного заведения и дома. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
Украинск подвергся вражескому артиллерийскому обстрелу. Сегодня с утра оккупанты вновь атаковали социальную инфраструктуру и жилую застройку: в результате обстрела повреждено 3-этажное здание учебного заведения и 5-этажные дома
Отмечается, что погибших и пострадавших нет.
Напомним
Российские войска за 4 января убили двух жителей Донецкой области - в Катериновке и Красногоровке. Также в результате вражеских обстрелов двое жителей получили ранения.