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Враг утром обстрелял из артиллерии Украинск в Донецкой области: повреждены учебное заведение и дома

Враг утром обстрелял из артиллерии Украинск в Донецкой области: повреждены учебное заведение и дома

Киев • УНН

 • 22959 просмотра

Украинск в Донецкой области подвергся артиллерийскому обстрелу, повреждены учебное заведение и жилые дома; о жертвах не сообщается.

Сегодня утром враг обстрелял из артиллерии Украинск, что в Донецкой области. Повреждено здание учебного заведения и дома. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Украинск подвергся вражескому артиллерийскому обстрелу. Сегодня с утра оккупанты вновь атаковали социальную инфраструктуру и жилую застройку: в результате обстрела повреждено 3-этажное здание учебного заведения и 5-этажные дома 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет.

Напомним

Российские войска за 4 января убили двух жителей Донецкой области - в Катериновке и Красногоровке. Также в результате вражеских обстрелов двое жителей получили ранения. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Война

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