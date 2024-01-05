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росіяни вбили двох жителів Донеччини, ще двоє людей отримали поранення

Київ • УНН

 • 23040 перегляди

Російські війська вбили 2 та поранили 2 людей у Донецькій області 4 січня.

Російські війська за 4 січня вбили двох жителів Донецької області -  у Катеринівці і Красногорівці. Також внаслідок ворожих обстрілів двоє жителів отримали поранення. Про це УНН повідомляє із посиланням на Донецьку ОВА. 

За 4 січня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Катеринівці і Красногорівці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення

- йдеться у повідомленні ОВА.

Крім того, вдалося встановити інформацію щодо однієї людини, яка загинула раніше в Авдіївці, і 1 пораненого у Торецьку.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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