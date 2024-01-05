россияне убили двух жителей Донецкой области, еще два человека получили ранения
Киев • УНН
Российские войска убили 2 и ранили 2 человек в Донецкой области 4 января.
Российские войска за 4 января убили двух жителей Донецкой области - в Катериновке и Красногоровке. Также в результате вражеских обстрелов двое жителей получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Донецкую ОВА.
За 4 января россияне убили 2 жителей Донетчины: в Катериновке и Красногоровке. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения
Кроме того, удалось установить информацию об одном человеке, который погиб ранее в Авдеевке, и 1 раненом в Торецке.
Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.
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