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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне убили двух жителей Донецкой области, еще два человека получили ранения

Киев • УНН

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Российские войска убили 2 и ранили 2 человек в Донецкой области 4 января.

Российские войска за 4 января убили двух жителей Донецкой области -  в Катериновке и Красногоровке. Также в результате вражеских обстрелов двое жителей получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Донецкую ОВА. 

За 4 января россияне убили 2 жителей Донетчины: в Катериновке и Красногоровке. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения

- говорится в сообщении ОВА.

Кроме того, удалось установить информацию об одном человеке, который погиб ранее в Авдеевке, и 1 раненом в Торецке.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

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Ночью рф ударила "шахедами" по админзданию и модульному городку на Херсонщине: семь человек пострадали05.01.24, 09:25 • 20893 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война

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