Армия рф 24 раза ударила по Донецкой области, Авдеевка страдает от массированных атак - полиция

В течение суток российские оккупанты нанесли 24 удара по Донецкой области, в частности, били и по Авдеевке, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

"Армия рф сосредоточила огонь на 6 населенных пунктах: городах Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Мирноград, селах Екатериновка, Новобахмутовка", - сообщили в полиции Донецкой области в Telegram.

Как указано, повреждено 39 гражданских объектов: 20 жилых домов, детский сад, школа, кафе, сельскохозяйственное и промышленное предприятия, база стройматериалов, админздания, профилакторий, гараж, автомобили, трансформатор.

По данным полиции, оккупанты атаковали Курахово пятью ракетами С-300, а затем артиллерией. Разрушениям подверглись 14 многоквартирных домов, образовательные учреждения, предприятия, другая инфраструктура. По предварительным данным, гражданские не пострадали.

Шесть ракет С-300 россияне направили на Мирноград. Есть повреждения на территории одного из предприятий.

В Красногоровке вражеские снаряды попали в частный дом. Погибла 73-летняя женщина.

Катериновку российские войска обстреляли из артиллерии - убили 68-летнего мужчину, еще один гражданский получил травмы. Разрушены два частных дома.

Авдеевка продолжает страдать от массированных атак. В результате удара из "Градов" ранения получила 55-летняя женщина.

По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, в Селидовской громаде под артобстрел попал Украинск - повреждены школа и две 5-этажки.

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В Марьинской громаде, с его слов, также обстреляна Елизаветовка. В Очеретинской громаде обстреляно Соловьево. "Кураховская громада подверглась 4 обстрелам - в зоне поражения Островское и промзона Курахово. 6 ракет россияне выпустили по Мирноградской громаде - повреждена шахта и 2 админздания", - сообщил детали Филашкин в Telegram.

"Бахмутский район. Под огнем Часовоярская громада - без жертв и разрушений. В Соледарской громаде обстреляны Раздоловка и Васюковка. Также россияне обстреляли Северск", - добавил глава ОВА.

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