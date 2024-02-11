россияне наступают на многих направлениях вдоль линии соприкосновения на востоке Украины

Вражеские силы продвинулись на севере Авдеевки, в Первомайском, южнее Новомихайловки, возле Ивановки, возле Клещеевки и в Георгиевке. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

В зоне конфликта на востоке Украины зафиксированы новые движения со стороны противника. В частности, противник продолжает продвигаться на север в районе Авдеевки, а также в районах Первомайского, южнее Новомихайловки, возле Ивановки, Клещеевки и в Георгиевке.

Линия соприкосновения была уточнена на востоке от Роботино.

Также зафиксировано отступление противника севернее Марьинки.

Напомним,

Британская разведка отметила, что Авдеевка остается ключевым объектом наступательных усилий армии рф.

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