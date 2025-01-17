росіяни намагалися глушити та "підсвічувати" військовий літак Франції над Балтикою

Французький військовий літак, що виконував спостережний політ у рамках операції НАТО у відповідь на ймовірне пошкодження росією підводних кабелів, зазнав "спроби глушіння", а також "підсвічування радаром управління вогнем". Про це повідомляє Le Figaro посилаючись на заяву Збройних сил Франції, пише УНН.

Військовою мовою "підсвічування" означає факт наведення радарів на об'єкт. За словами речника, це означає, що "Росія не залишається пасивною".

При цьому в заяві відзначається, що професійна поведінка французького екіпажу дозволила уникнути будь-якої ескалації.

Російська армія також не була зацікавлена у виконанні своїх погроз, тому що напад на літак НАТО міг спровокувати раптову і серйозну ескалацію у відносинах з Альянсом