росіяни намагалися глушити та "підсвічувати" військовий літак Франції над Балтикою
Київ • УНН
Французький військовий літак Atlantic 2 зазнав спроби глушіння та "підсвічування" радаром з боку рф під час спостережної місії над Балтикою. Інцидент стався під час операції НАТО з моніторингу можливого пошкодження підводних кабелів.
Французький військовий літак, що виконував спостережний політ у рамках операції НАТО у відповідь на ймовірне пошкодження росією підводних кабелів, зазнав "спроби глушіння", а також "підсвічування радаром управління вогнем". Про це повідомляє Le Figaro посилаючись на заяву Збройних сил Франції, пише УНН.
Факт "підсвічування" радарами наших літаків, що працюють у міжнародних водах, свідчить про агресивні дії,
Військовою мовою "підсвічування" означає факт наведення радарів на об'єкт. За словами речника, це означає, що "Росія не залишається пасивною".
При цьому в заяві відзначається, що професійна поведінка французького екіпажу дозволила уникнути будь-якої ескалації.
Російська армія також не була зацікавлена у виконанні своїх погроз, тому що напад на літак НАТО міг спровокувати раптову і серйозну ескалацію у відносинах з Альянсом
Зазначається, що літак Atlantic 2 вилетів у середу з Бретані із журналістом AFP на борту. Він провів майже п'ять годин біля узбережжя Швеції та країн Балтії, спостерігаючи приблизно за 200 суднами, переважно цивільними. При цьому жодних підозрілих суден помічено не було.
Нагадаємо
Один із двох електрокабелів між Естонією та Фінляндією вийшов з ладу.
Судно Eagle S підозрюють у пошкодженні кабелю електропередачі Estlink 2. Це судно на заході вважається частиною тіньового російського флоту танкерів, які перевозять нафту і газ всупереч міжнародним санкціям, введеним через агресивну війну рф проти України.