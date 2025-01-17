россияне пытались глушить и "подсвечивать" военный самолет Франции над Балтикой
Киев • УНН
Французский военный самолет Atlantic 2 подвергся попытке глушения и "подсветки" радаром со стороны рф во время наблюдательной миссии над Балтикой. Инцидент произошел во время операции НАТО по мониторингу возможного повреждения подводных кабелей.
Французский военный самолет, выполнявший наблюдательный полет в рамках операции НАТО в ответ на вероятное повреждение Россией подводных кабелей, подвергся «попытке глушения», а также «подсветке радаром управления огнем». Об этом сообщает Le Figaro ссылаясь на заявление Вооруженных сил Франции, пишет УНН.
Факт «подсветки» радарами наших самолетов, работающих в международных водах, свидетельствует об агрессивных действиях,
На военном языке «подсветка» означает факт наведения радаров на объект. По словам спикера, это означает, что «Россия не остается пассивной».
При этом в заявлении отмечается, что профессиональное поведение французского экипажа позволило избежать какой-либо эскалации.
Российская армия также не была заинтересована в выполнении своих угроз, потому что нападение на самолет НАТО могло спровоцировать внезапную и серьезную эскалацию в отношениях с Альянсом
Отмечается, что самолет Atlantic 2 вылетел в среду из Бретани с журналистом AFP на борту. Он провел почти пять часов у побережья Швеции и стран Балтии, наблюдая примерно за 200 судами, преимущественно гражданскими. При этом никаких подозрительных судов замечено не было.
Напомним
Один из двух электрокабелей между Эстонией и Финляндией вышел из строя.
Судно Eagle S подозревают в повреждении кабеля электропередачи Estlink 2. Это судно на западе считается частью теневого российского флота танкеров, которые перевозят нефть и газ вопреки международным санкциям, введенным из-за агрессивной войны РФ против Украины.