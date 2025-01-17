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россияне пытались глушить и "подсвечивать" военный самолет Франции над Балтикой

россияне пытались глушить и "подсвечивать" военный самолет Франции над Балтикой

Киев  •  УНН

 • 5798 просмотра

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Французский военный самолет Atlantic 2 подвергся попытке глушения и "подсветки" радаром со стороны рф во время наблюдательной миссии над Балтикой. Инцидент произошел во время операции НАТО по мониторингу возможного повреждения подводных кабелей.

Французский военный самолет, выполнявший наблюдательный полет в рамках операции НАТО в ответ на вероятное повреждение Россией подводных кабелей, подвергся «попытке глушения», а также «подсветке радаром управления огнем». Об этом сообщает Le Figaro ссылаясь на заявление Вооруженных сил Франции, пишет УНН.

Факт «подсветки» радарами наших самолетов, работающих в международных водах, свидетельствует об агрессивных действиях,

- подчеркнул полковник Гийом Верне, представитель Генштаба ВС Франции.

На военном языке «подсветка» означает факт наведения радаров на объект. По словам спикера, это означает, что «Россия не остается пассивной».

При этом в заявлении отмечается, что профессиональное поведение французского экипажа позволило избежать какой-либо эскалации.

Российская армия также не была заинтересована в выполнении своих угроз, потому что нападение на самолет НАТО могло спровоцировать внезапную и серьезную эскалацию в отношениях с Альянсом

- добавил Верне.

Отмечается, что самолет Atlantic 2 вылетел в среду из Бретани с журналистом AFP на борту. Он провел почти пять часов у побережья Швеции и стран Балтии, наблюдая примерно за 200 судами, преимущественно гражданскими. При этом никаких подозрительных судов замечено не было.

Напомним 

Один из двух электрокабелей между Эстонией и Финляндией вышел из строя.

Судно Eagle S подозревают в повреждении кабеля электропередачи Estlink 2. Это судно на западе считается частью теневого российского флота танкеров, которые перевозят нефть и газ вопреки международным санкциям, введенным из-за агрессивной войны РФ против Украины.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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