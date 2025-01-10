росіяни дронами атакували Чернігівщину і поранили жінку: показали наслідки
Київ • УНН
У Семенівці на Чернігівщині зафіксовано 5 вибухів від атаки російського БпЛА "Герань-2". Постраждала літня жінка, пошкоджено житлові будинки та бізнес-об'єкти.
У Семенівці у Чернігівській області зафіксовано 5 вибухів від атаки російських військ дронами типу "Герань-2", постраждала жінка, повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram у п'ятницю, пише УНН.
иДеталі
"Ворог знову атакував Семенівку. Було влучання БпЛА типу "Герань-2". 5 вибухів. Поранень зазнала літня жінка. Її шпиталізували до лікарні в сусідньому районі", - написав Чаус.
З його слів, пошкоджені дві домівки та бізнес. Зайнялися нежитлові будівлі.
"Чергова російська атака по цивільній інфраструктурі доводить, що армію рф можна зупинити тільки силою", - наголосив Чаус.
Армія рф вранці вдарила по Семенівці на Чернігівщині: троє травмованих 07.01.25, 10:19 • 30619 переглядiв
Поліція показала наслідки ворожого удару.