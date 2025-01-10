россияне дронами атаковали Черниговскую область и ранили женщину: показали последствия
Киев • УНН
В Семеновке на Черниговщине зафиксировано 5 взрывов от атаки российского БпЛА «Герань-2». Пострадала пожилая женщина, повреждены жилые дома и бизнес-объекты.
В Семеновке в Черниговской области зафиксировано 5 взрывов от атаки российских войск дронами типа "Герань-2", пострадала женщина, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram в пятницу, пишет УНН.
Детали
"Враг снова атаковал Семеновку. Было попадание БпЛА типа "Герань-2". 5 взрывов. Ранения получила пожилая женщина. Ее госпитализировали в больницу в соседнем районе", - написал Чаус.
По его словам, повреждены два дома и бизнес. Загорелись нежилые здания.
"Очередная российская атака по гражданской инфраструктуре доказывает, что армию рф можно остановить только силой", - подчеркнул Чаус.
Армия рф утром нанесла удар по Семеновке в Черниговской области: трое пострадавших07.01.25, 10:19 • 28908 просмотров
Полиция показала последствия вражеского удара.