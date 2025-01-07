Армия рф утром нанесла удар по Семеновке в Черниговской области: трое пострадавших
Киев • УНН
Российские войска несколько раз обстреляли Семеновку Черниговской области. В результате атак трое человек получили ранения, двое были госпитализированы, также зафиксированы разрушения.
Российские войска сегодня, 7 января, несколько раз нанесли удары по Семеновке Черниговской области. В результате обстрелов ранения получили трое людей. Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.
Сегодня с утра враг несколько раз обстрелял Семеновку. Трое раненых, двое из них - госпитализированы. Есть разрушения
Глава ОВА также указал, что существует угроза повторного обстрела.
Напомним
4 января оккупанты нанесли авиаудар 4-мя КАБами по центру Семеновки на Черниговщине, ранив 9 человек, включая двух детей.