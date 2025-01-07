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Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
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Армия рф утром нанесла удар по Семеновке в Черниговской области: трое пострадавших

Армия рф утром нанесла удар по Семеновке в Черниговской области: трое пострадавших

Киев  •  УНН

 • 13074 просмотра

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Российские войска несколько раз обстреляли Семеновку Черниговской области. В результате атак трое человек получили ранения, двое были госпитализированы, также зафиксированы разрушения.

Российские войска сегодня, 7 января, несколько раз нанесли удары по Семеновке Черниговской области. В результате обстрелов ранения получили трое людей. Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.

Сегодня с утра враг несколько раз обстрелял Семеновку. Трое раненых, двое из них - госпитализированы. Есть разрушения

- написал Чаус в Telegram.

Глава ОВА также указал, что существует угроза повторного обстрела.

Напомним 

4 января оккупанты нанесли авиаудар 4-мя КАБами по центру Семеновки на Черниговщине, ранив 9 человек, включая двух детей.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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