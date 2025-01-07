Армія рф вранці вдарила по Семенівці на Чернігівщині: троє травмованих

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Київ • УНН

 • 30619 перегляди

російські війська кілька разів обстріляли Семенівку Чернігівської області. Внаслідок атак троє людей отримали поранення, двох госпіталізовано, також зафіксовано руйнування.

російські війська сьогодні, 7 січня, декілька разів завдали ударів по Семенівці Чернігівської  області. Внаслідок обстрілів поранення отримали троє людей. Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус, передає УНН

Сьогодні зранку ворог декілька разів обстріляв Семенівку. Троє поранених, двоє із них - госпіталізовані. Є руйнування

- написав Чаус у Telegram.

Голова ОВА також вказав, що є загроза повторного обстрілу.

Нагадаємо 

4 січня окупанти завдали авіаудару 4-ма КАБами по центру Семенівки на Чернігівщині, поранивши 9 людей, включно з двома дітьми.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна
chernihivЧернігів

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