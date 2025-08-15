$41.450.06
48.440.21
ukenru
Ексклюзив
08:34 • 1986 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
04:50 • 33335 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
03:55 • 67110 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
03:09 • 33010 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 142337 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 171141 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 88121 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 88143 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 82347 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 184628 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
росіяни дронами атакували "швидку" та цивільне авто на Сумщині, є загиблий

Київ • УНН

 • 356 перегляди

15 серпня окупанти атакували безпілотниками цивільний автомобіль та автівку швидкої допомоги на Сумщині. Внаслідок атаки загинув 73-річний водій цивільного авто, пошкоджено автомобіль медиків.

росіяни дронами атакували "швидку" та цивільне авто на Сумщині, є загиблий

У Сумській області російські війська здійснили чергову атаку безпілотниками на автівку медиків і цивільне авто, є загиблий, повідомили у Сумській обласній прокуратурі у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 15 серпня близько 07:00 окупанти атакували безпілотниками цивільний автомобіль та автівку швидкої медичної допомоги у Великописарівській громаді Охтирського району.

"Загинув 73-річний водій цивільного авто, також пошкоджено автомобіль медиків", - повідомили у прокуратурі.

Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Ворожий дрон атакував АЗС у Сумах, є постраждалий15.08.25, 08:50 • 5254 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна
Сумська область