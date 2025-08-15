росіяни дронами атакували "швидку" та цивільне авто на Сумщині, є загиблий
Київ • УНН
15 серпня окупанти атакували безпілотниками цивільний автомобіль та автівку швидкої допомоги на Сумщині. Внаслідок атаки загинув 73-річний водій цивільного авто, пошкоджено автомобіль медиків.
У Сумській області російські війська здійснили чергову атаку безпілотниками на автівку медиків і цивільне авто, є загиблий, повідомили у Сумській обласній прокуратурі у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 15 серпня близько 07:00 окупанти атакували безпілотниками цивільний автомобіль та автівку швидкої медичної допомоги у Великописарівській громаді Охтирського району.
"Загинув 73-річний водій цивільного авто, також пошкоджено автомобіль медиків", - повідомили у прокуратурі.
Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
Ворожий дрон атакував АЗС у Сумах, є постраждалий15.08.25, 08:50 • 5254 перегляди