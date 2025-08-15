Россияне дронами атаковали "скорую" и гражданский автомобиль на Сумщине, есть погибший

В Сумской области российские войска совершили очередную атаку беспилотниками на автомобиль медиков и гражданское авто, есть погибший, сообщили в Сумской областной прокуратуре в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 15 августа около 07:00 оккупанты атаковали беспилотниками гражданский автомобиль и автомобиль скорой медицинской помощи в Великописаревской общине Ахтырского района.

"Погиб 73-летний водитель гражданского авто, также поврежден автомобиль медиков", - сообщили в прокуратуре.

Проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

