Россияне дронами атаковали "скорую" и гражданский автомобиль на Сумщине, есть погибший
Киев • УНН
15 августа оккупанты атаковали беспилотниками гражданский автомобиль и автомобиль скорой помощи на Сумщине. В результате атаки погиб 73-летний водитель гражданского автомобиля, поврежден автомобиль медиков.
В Сумской области российские войска совершили очередную атаку беспилотниками на автомобиль медиков и гражданское авто, есть погибший, сообщили в Сумской областной прокуратуре в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 15 августа около 07:00 оккупанты атаковали беспилотниками гражданский автомобиль и автомобиль скорой медицинской помощи в Великописаревской общине Ахтырского района.
"Погиб 73-летний водитель гражданского авто, также поврежден автомобиль медиков", - сообщили в прокуратуре.
Проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
