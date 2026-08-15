росіяни атакували цивільні авто на Херсонщині п’ятеро людей дістали поранення
Київ • УНН
російські війська 15 серпня атакували Херсонщину артилерією та дронами, поціливши у цивільні авто біля села Сагайдачне. П'ятеро людей зазнали поранень, прокуратура розпочала розслідування.
російські війська 15 серпня атакували населені пункти Херсонської області ствольною артилерією та безпілотниками, внаслідок чого поранення дістали 5 цивільних. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, пише УНН.
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За даними слідства, близько 06:40 та 07:00 на польовій дорозі неподалік села Сагайдачне російські FPV-дрони влучили у цивільні автомобілі. Унаслідок атак 5 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.
Крім того, російські обстріли пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, трактор і легкові автомобілі.
За фактами російських атак органи прокуратури Херсонської області розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України, що стосується воєнних злочинів.
Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксувати наслідки обстрілів та документувати воєнні злочини, скоєні російськими військовими.
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