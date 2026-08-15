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росіяни атакували цивільні авто на Херсонщині п’ятеро людей дістали поранення

Київ • УНН

 • 910 перегляди

російські війська 15 серпня атакували Херсонщину артилерією та дронами, поціливши у цивільні авто біля села Сагайдачне. П'ятеро людей зазнали поранень, прокуратура розпочала розслідування.

росіяни атакували цивільні авто на Херсонщині п’ятеро людей дістали поранення

російські війська 15 серпня атакували населені пункти Херсонської області ствольною артилерією та безпілотниками, внаслідок чого поранення дістали 5 цивільних. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, близько 06:40 та 07:00 на польовій дорозі неподалік села Сагайдачне російські FPV-дрони влучили у цивільні автомобілі. Унаслідок атак 5 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Крім того, російські обстріли пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, трактор і легкові автомобілі.

За фактами російських атак органи прокуратури Херсонської області розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України, що стосується воєнних злочинів.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксувати наслідки обстрілів та документувати воєнні злочини, скоєні російськими військовими.

Внаслідок удару дроном по Запорізькому району загинула одна людина - ДСНС 15.08.26, 15:20 • 1964 перегляди

Степан Гафтко

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