россияне атаковали гражданские автомобили в Херсонской области, пятеро человек получили ранения
Киев • УНН
российские войска 15 августа атаковали Херсонскую область артиллерией и дронами, поразив гражданские автомобили возле села Сагайдачное. Пять человек получили ранения, прокуратура начала расследование.
Российские войска 15 августа атаковали населённые пункты Херсонской области ствольной артиллерией и беспилотниками, в результате чего ранения получили 5 гражданских лиц. Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, около 06:40 и 07:00 на полевой дороге неподалёку от села Сагайдачное российские FPV-дроны попали в гражданские автомобили. В результате атак 5 человек получили травмы различной степени тяжести.
Кроме того, российские обстрелы повредили частные и многоквартирные дома, трактор и легковые автомобили.
По фактам российских атак органы прокуратуры Херсонской области начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины, которая касается военных преступлений.
Прокуроры совместно со следователями продолжают фиксировать последствия обстрелов и документировать военные преступления, совершённые российскими военнослужащими.
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