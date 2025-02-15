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05:23 • 19627 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123802 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183332 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147691 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139102 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117486 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108087 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103000 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142559 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134616 перегляди

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росія запустила 70 дронів по Україні за ніч: 33 збито у шести областях

росія запустила 70 дронів по Україні за ніч: 33 збито у шести областях

Київ • УНН

 • 25685 перегляди

росія здійснила нічну атаку 70 безпілотниками з території рф та окупованого Криму. Сили оборони України знищили 33 БпЛА, ще 37 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

росія вночі атакувала Україну 70-ма безпілотниками, збито 33 дрони у 6 областях та локаційно втрачено 37 безпілотників-імітаторів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 15 лютого ворог атакував 70-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - Крим.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 33-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. 37 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)

- повідомили у Повітряних силах у соцмережах.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Половина боїв - на двох напрямках: Генштаб показав карту бойових дій15.02.25, 09:22 • 27619 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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