росія запустила 70 дронів по Україні за ніч: 33 збито у шести областях

росія вночі атакувала Україну 70-ма безпілотниками, збито 33 дрони у 6 областях та локаційно втрачено 37 безпілотників-імітаторів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 15 лютого ворог атакував 70-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - Крим.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 33-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. 37 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків) - повідомили у Повітряних силах у соцмережах.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

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