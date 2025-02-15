росія запустила 70 дронів по Україні за ніч: 33 збито у шести областях
Київ • УНН
росія здійснила нічну атаку 70 безпілотниками з території рф та окупованого Криму. Сили оборони України знищили 33 БпЛА, ще 37 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.
росія вночі атакувала Україну 70-ма безпілотниками, збито 33 дрони у 6 областях та локаційно втрачено 37 безпілотників-імітаторів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 15 лютого ворог атакував 70-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - Крим.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 33-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. 37 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)
Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Половина боїв - на двох напрямках: Генштаб показав карту бойових дій15.02.25, 09:22 • 27619 переглядiв