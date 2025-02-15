россия запустила 70 дронов по Украине за ночь: 33 сбиты в шести областях
Киев • УНН
россия осуществила ночную атаку 70 беспилотниками с территории рф и оккупированного Крыма. Силы обороны Украины уничтожили 33 БпЛА, еще 37 беспилотников-имитаторов локально потеряны.
россия ночью атаковала Украину 70-ю беспилотниками, сбито 33 дрона в 6 областях и локационно потеряно 37 беспилотников-имитаторов, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 15 февраля враг атаковал 70-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 33-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. 37 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)
Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
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