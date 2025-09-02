російський "газпром" підписав юридично зобов'язуючу угоду про будівництво газопроводу "Сила Сибіру 2"до Китаю через Монголію та погодився розширити поставки двома іншими маршрутами. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Виробник газу планує постачати до 50 мільярдів кубічних метрів на рік через "Силу Сибіру 2" впродовж 30 років, повідомляють російські новинні агентства з посиланням на генерального директора олексія міллера в Пекіні.

Ціна на паливо буде нижчою, ніж та, яку "газпром" зараз стягує з клієнтів у Європі - сказав міллер, згідно з повідомленнями.

Досягнувши угоди щодо нового трубопроводу, "газпром" прагне розширити свою роль ключового постачальника трубопровідного газу до азійської країни та частково замінити зниження поставок до Європи після вторгнення в Україну.

Виробник погодився збільшити потік до Китаю існуючим маршрутом "Сила Сибіру" ще на 6 мільярдів кубічних метрів на рік, згідно з повідомленнями. Його поточна річна потужність становить 38 мільярдів кубічних метрів.

Потоки через майбутній далекосхідний газопровід до Китаю, запланований на 2027 рік, також перевищать спочатку заплановані 10 мільярдів кубічних метрів на рік, згідно зі повідомленнями.

Доповнення

За січень-липень 2025 року "газпром" експортував до Європи 9,93 млрд кубометрів газу, що є найнижчим показником з початку 1970-х років. Це сталося після втрати транзиту через Україну, що призвело до майже дворазового падіння обсягів поставок.

Масштабна кібероперація Головного управління розвідки зі знищення інформаційної системи російського "Газпрому" здатна призвести до аварійного режиму роботи та ускладнення транспортування і газопостачання цілих регіонів рф.