Ексклюзив
07:02
Вбивство Парубія у Львові: суд планує сьогодні обрати запобіжний захід підозрюваному
Ексклюзив
06:00
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
05:30
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні06:50 • 2742 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo1 вересня, 09:46 • 83561 перегляди
росія та Китай підписали велику угоду щодо нового газопроводу - Bloomberg

Київ • УНН

 • 4 перегляди

газпром підписав угоду про будівництво газопроводу "Сила Сибіру 2" до Китаю через Монголію, плануючи постачати до 50 мільярдів кубометрів газу на рік. Компанія також збільшить поставки існуючими маршрутами, щоб компенсувати зниження експорту до Європи.

росія та Китай підписали велику угоду щодо нового газопроводу - Bloomberg

російський "газпром" підписав юридично зобов'язуючу угоду про будівництво газопроводу "Сила Сибіру 2"до Китаю через Монголію та погодився розширити поставки двома іншими маршрутами. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Виробник газу планує постачати до 50 мільярдів кубічних метрів на рік через "Силу Сибіру 2" впродовж 30 років, повідомляють російські новинні агентства з посиланням на генерального директора олексія міллера в Пекіні.

Ціна на паливо буде нижчою, ніж та, яку "газпром" зараз стягує з клієнтів у Європі

- сказав міллер, згідно з повідомленнями.

Досягнувши угоди щодо нового трубопроводу, "газпром" прагне розширити свою роль ключового постачальника трубопровідного газу до азійської країни та частково замінити зниження поставок до Європи після вторгнення в Україну.

Виробник погодився збільшити потік до Китаю існуючим маршрутом "Сила Сибіру" ще на 6 мільярдів кубічних метрів на рік, згідно з повідомленнями. Його поточна річна потужність становить 38 мільярдів кубічних метрів.

Потоки через майбутній далекосхідний газопровід до Китаю, запланований на 2027 рік, також перевищать спочатку заплановані 10 мільярдів кубічних метрів на рік, згідно зі повідомленнями.

Доповнення

За січень-липень 2025 року "газпром" експортував до Європи 9,93 млрд кубометрів газу, що є найнижчим показником з початку 1970-х років. Це сталося після втрати транзиту через Україну, що призвело до майже дворазового падіння обсягів поставок.

Масштабна кібероперація Головного управління розвідки зі знищення інформаційної системи російського "Газпрому" здатна призвести до аварійного режиму роботи та ускладнення транспортування і газопостачання цілих регіонів рф.

Павло Зінченко

