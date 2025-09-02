российский "газпром" подписал юридически обязывающее соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири 2" в Китай через Монголию и согласился расширить поставки по двум другим маршрутам. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Производитель газа планирует поставлять до 50 миллиардов кубических метров в год через "Силу Сибири 2" в течение 30 лет, сообщают российские новостные агентства со ссылкой на генерального директора алексея миллера в Пекине.

Цена на топливо будет ниже, чем та, которую "газпром" сейчас взимает с клиентов в Европе - сказал Миллер, согласно сообщениям.

Достигнув соглашения по новому трубопроводу, "газпром" стремится расширить свою роль ключевого поставщика трубопроводного газа в азиатскую страну и частично заменить снижение поставок в Европу после вторжения в Украину.

Производитель согласился увеличить поток в Китай по существующему маршруту "Сила Сибири" еще на 6 миллиардов кубических метров в год, согласно сообщениям. Его текущая годовая мощность составляет 38 миллиардов кубических метров.

Потоки через будущий дальневосточный газопровод в Китай, запланированный на 2027 год, также превысят первоначально запланированные 10 миллиардов кубических метров в год, согласно сообщениям.

Дополнение

За январь-июль 2025 года "Газпром" экспортировал в Европу 9,93 млрд кубометров газа, что является самым низким показателем с начала 1970-х годов. Это произошло после потери транзита через Украину, что привело к почти двукратному падению объемов поставок.

Масштабная кибероперация Главного управления разведки по уничтожению информационной системы российского "газпрома" способна привести к аварийному режиму работы и усложнению транспортировки и газоснабжения целых регионов рф.