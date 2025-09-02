россия и Китай подписали крупное соглашение по новому газопроводу - Bloomberg

$41.370.05
ukenru
Эксклюзив
07:02 • 2298 просмотра
Убийство Парубия во Львове: суд планирует сегодня избрать меру пресечения подозреваемому
Эксклюзив
06:00 • 10935 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
05:30 • 10711 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 28463 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 41176 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 55599 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 48031 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 191635 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 108180 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 201800 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International
31 августа, 02:29 • 146614 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным
30 августа, 23:45 • 146209 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме
31 августа, 18:14 • 133616 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД
31 августа, 19:40 • 130936 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине
1 сентября, 04:35 • 123805 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре
06:50 • 3288 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
06:00 • 10960 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 55613 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46 • 83803 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 201810 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Китай
Вашингтон
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотреть
1 сентября, 18:36 • 28483 просмотра
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов
1 сентября, 10:27 • 40928 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место
29 августа, 13:11 • 170459 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
27 августа, 15:52 • 298263 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
27 августа, 12:36 • 317322 просмотра
Tesla Cybertruck
Шахед-136
Фейковые новости
Су-57
Lockheed Martin F-35 Lightning II

россия и Китай подписали крупное соглашение по новому газопроводу - Bloomberg

Киев • УНН

 • 202 просмотра

газпром подписал соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири 2" в Китай через Монголию, планируя поставлять до 50 миллиардов кубометров газа в год. Компания также увеличит поставки по существующим маршрутам, чтобы компенсировать снижение экспорта в Европу.

россия и Китай подписали крупное соглашение по новому газопроводу - Bloomberg

российский "газпром" подписал юридически обязывающее соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири 2" в Китай через Монголию и согласился расширить поставки по двум другим маршрутам. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Производитель газа планирует поставлять до 50 миллиардов кубических метров в год через "Силу Сибири 2" в течение 30 лет, сообщают российские новостные агентства со ссылкой на генерального директора алексея миллера в Пекине.

Цена на топливо будет ниже, чем та, которую "газпром" сейчас взимает с клиентов в Европе

- сказал Миллер, согласно сообщениям.

Достигнув соглашения по новому трубопроводу, "газпром" стремится расширить свою роль ключевого поставщика трубопроводного газа в азиатскую страну и частично заменить снижение поставок в Европу после вторжения в Украину.

Производитель согласился увеличить поток в Китай по существующему маршруту "Сила Сибири" еще на 6 миллиардов кубических метров в год, согласно сообщениям. Его текущая годовая мощность составляет 38 миллиардов кубических метров.

Потоки через будущий дальневосточный газопровод в Китай, запланированный на 2027 год, также превысят первоначально запланированные 10 миллиардов кубических метров в год, согласно сообщениям.

Дополнение

За январь-июль 2025 года "Газпром" экспортировал в Европу 9,93 млрд кубометров газа, что является самым низким показателем с начала 1970-х годов. Это произошло после потери транзита через Украину, что привело к почти двукратному падению объемов поставок.

Масштабная кибероперация Главного управления разведки по уничтожению информационной системы российского "газпрома" способна привести к аварийному режиму работы и усложнению транспортировки и газоснабжения целых регионов рф.

Павел Зинченко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Монголия
Газпром
Bloomberg L.P.
Европа
Китай
Украина