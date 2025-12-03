$42.330.01
Ексклюзив
16:02 • 3914 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
15:15 • 9540 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
13:24 • 13126 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
13:22 • 13396 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 18505 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 20512 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 23029 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 28887 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 36498 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 30268 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
росія скинула 9 авіабомб на Слов'янськ: є поранені, серед них діти

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Внаслідок авіаудару рф по Слов'янську 9 авіабомбами, одна з яких влучила у багатоповерхівку, щонайменше 8 людей отримали поранення, включаючи двох дітей. Постраждалим надається медична допомога.

росія скинула 9 авіабомб на Слов'янськ: є поранені, серед них діти

Армія рф скинула на Слов'янськ 9 авіабомб, одна із них влучила у багатоповерхівку. Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пораненні щонайменше 8 людей, серед них - двоє дітей, передає УНН.

Щонайменше 8 поранених, у тому числі 2 дитини, внаслідок численних ударів по Слов'янську. Сьогодні росіяни скинули на місто 9 авіабомб, одна із них влучила у багатоповерхівку 

- повідомив Філашкін.

За його словами, поранені отримують необхідну медичну допомогу.

Безпечних місць на Донеччині давно вже не залишилося. Знову і знову звертаюся до всіх цивільних: евакуюйтесь своєчасно! Бережіть себе та своїх близьких! - резюмував голова ОВА.

У прифронтових областях України триває обов’язкова евакуація: на Донеччині лишається 424 дитини 02.12.25, 14:54 • 2844 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
російська пропаганда
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Вадим Філашкін
Донецька область
Слов'янськ