росія скинула 9 авіабомб на Слов'янськ: є поранені, серед них діти

Армія рф скинула на Слов'янськ 9 авіабомб, одна із них влучила у багатоповерхівку. Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пораненні щонайменше 8 людей, серед них - двоє дітей, передає УНН.

За його словами, поранені отримують необхідну медичну допомогу.

Безпечних місць на Донеччині давно вже не залишилося. Знову і знову звертаюся до всіх цивільних: евакуюйтесь своєчасно! Бережіть себе та своїх близьких! - резюмував голова ОВА.

