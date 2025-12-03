росія скинула 9 авіабомб на Слов'янськ: є поранені, серед них діти
Київ • УНН
Внаслідок авіаудару рф по Слов'янську 9 авіабомбами, одна з яких влучила у багатоповерхівку, щонайменше 8 людей отримали поранення, включаючи двох дітей. Постраждалим надається медична допомога.
Армія рф скинула на Слов'янськ 9 авіабомб, одна із них влучила у багатоповерхівку. Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пораненні щонайменше 8 людей, серед них - двоє дітей, передає УНН.
Щонайменше 8 поранених, у тому числі 2 дитини, внаслідок численних ударів по Слов'янську. Сьогодні росіяни скинули на місто 9 авіабомб, одна із них влучила у багатоповерхівку
За його словами, поранені отримують необхідну медичну допомогу.
Безпечних місць на Донеччині давно вже не залишилося. Знову і знову звертаюся до всіх цивільних: евакуюйтесь своєчасно! Бережіть себе та своїх близьких! - резюмував голова ОВА.
