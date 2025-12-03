россия сбросила 9 авиабомб на Славянск: есть раненые, среди них дети

Армия рф сбросила на Славянск 9 авиабомб, одна из них попала в многоэтажку. Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, ранены по меньшей мере 8 человек, среди них - двое детей, передает УНН.

По меньшей мере 8 раненых, в том числе 2 ребенка, в результате многочисленных ударов по Славянску. Сегодня россияне сбросили на город 9 авиабомб, одна из них попала в многоэтажку - сообщил Филашкин.

По его словам, раненые получают необходимую медицинскую помощь.

Безопасных мест в Донецкой области давно уже не осталось. Снова и снова обращаюсь ко всем гражданским: эвакуируйтесь своевременно! Берегите себя и своих близких! - резюмировал глава ОВА.

