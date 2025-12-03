россия сбросила 9 авиабомб на Славянск: есть раненые, среди них дети

$42.330.01
49.180.13
ukenru
Эксклюзив
16:02 • 3860 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
15:15 • 9420 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
13:24 • 13035 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
13:22 • 13343 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 18448 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 20490 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 23014 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 28885 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 36494 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 30264 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
93%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 14977 просмотра
В россии снова взорвали нефтепровод "Дружба"PhotoVideo3 декабря, 09:59 • 9644 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 24059 просмотра
В МИД Китая заявили, что использование замороженных активов рф для Украины не будет способствовать завершению войны12:35 • 11687 просмотра
Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины12:41 • 15937 просмотра
публикации
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения13:24 • 13038 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 24209 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 45432 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 48464 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 57562 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Андрей Сибига
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Индия
Китай
Бельгия
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 57404 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 59700 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 114553 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 88231 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 103954 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Серия Airbus A320
Золото

россия сбросила 9 авиабомб на Славянск: есть раненые, среди них дети

Киев • УНН

 • 30 просмотра

В результате авиаудара рф по Славянску 9 авиабомбами, одна из которых попала в многоэтажку, по меньшей мере 8 человек получили ранения, включая двух детей. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

россия сбросила 9 авиабомб на Славянск: есть раненые, среди них дети

Армия рф сбросила на Славянск 9 авиабомб, одна из них попала в многоэтажку. Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, ранены по меньшей мере 8 человек, среди них - двое детей, передает УНН.

По меньшей мере 8 раненых, в том числе 2 ребенка, в результате многочисленных ударов по Славянску. Сегодня россияне сбросили на город 9 авиабомб, одна из них попала в многоэтажку

- сообщил Филашкин.

По его словам, раненые получают необходимую медицинскую помощь.

Безопасных мест в Донецкой области давно уже не осталось. Снова и снова обращаюсь ко всем гражданским: эвакуируйтесь своевременно! Берегите себя и своих близких! - резюмировал глава ОВА.

В прифронтовых областях Украины продолжается обязательная эвакуация: в Донецкой области остается 424 ребенка02.12.25, 14:54 • 2844 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
российская пропаганда
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Вадим Филашкин
Донецкая область
Славянск