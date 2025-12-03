россия сбросила 9 авиабомб на Славянск: есть раненые, среди них дети
Киев • УНН
В результате авиаудара рф по Славянску 9 авиабомбами, одна из которых попала в многоэтажку, по меньшей мере 8 человек получили ранения, включая двух детей. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Армия рф сбросила на Славянск 9 авиабомб, одна из них попала в многоэтажку. Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, ранены по меньшей мере 8 человек, среди них - двое детей, передает УНН.
По меньшей мере 8 раненых, в том числе 2 ребенка, в результате многочисленных ударов по Славянску. Сегодня россияне сбросили на город 9 авиабомб, одна из них попала в многоэтажку
По его словам, раненые получают необходимую медицинскую помощь.
Безопасных мест в Донецкой области давно уже не осталось. Снова и снова обращаюсь ко всем гражданским: эвакуируйтесь своевременно! Берегите себя и своих близких! - резюмировал глава ОВА.
