росія пошкодила залізничну інфраструктуру Сумщини: 4 потяги затримуються

$41.140.18
48.300.14
ukenru
17:49 • 14061 перегляди
Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через ворожий обстріл - Міненерго
17:21 • 18403 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 28112 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 22227 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 38860 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 24059 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 22156 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 54552 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 41418 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 32357 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
93%
756мм
Популярнi новини
У Польщі підлітки виманили українця, побили та намалювали нацистську символіку на обличчіVideo1 жовтня, 12:40 • 5618 перегляди
У ВР зареєстровано законопроєкт про перейменування "копійки" на "шаг"1 жовтня, 13:06 • 9254 перегляди
Сильні дощі в Одесі: синоптики пояснили причини та вплив кліматичних змін1 жовтня, 13:07 • 4728 перегляди
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцямиPhoto1 жовтня, 13:07 • 26777 перегляди
Два "Шахеди" прямують до польського кордону – моніторингові ТГ-канали1 жовтня, 15:55 • 6734 перегляди
Публікації
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 28108 перегляди
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцямиPhoto1 жовтня, 13:07 • 26801 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 38859 перегляди
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача1 жовтня, 11:02 • 28610 перегляди
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодніPhoto1 жовтня, 10:37 • 32862 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Метте Фредеріксен
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Європа
Київська область
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 36786 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 46071 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 29734 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 32916 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 42756 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Х-47М2 «Кинджал»
Х-101

росія пошкодила залізничну інфраструктуру Сумщини: 4 потяги затримуються

Київ • УНН

 • 902 перегляди

У середу, 1 жовтня російська армія обстріляла Сумську область, пошкодивши інфраструктуру та знеструмивши ділянки, що призвело до затримки чотирьох потягів. "Укрзалізниця" готує резервні тепловози та чекає на відбій тривоги для відновлення руху.

росія пошкодила залізничну інфраструктуру Сумщини: 4 потяги затримуються

У середу, 1 жовтня російська армія обстріляла Сумську область. Внаслідок атаки є пошкодження та знеструмлення, що призвело до затримки потягів. Про це інформує УНН з посиланням на "Укрзалізницю".

Через обстріли на Сумщині маємо пошкодження інфраструктури та знеструмлення, привели резервні тепловози у готовність

- йдеться у дописі

В УЗ повідомили, що наразі чекають на відбій тривоги, щоб обстежити колію, забезпечити "габарит" та продовжити рух. Відомо, що наразі затримуються чотири рейси. Серед них потяги:

  • №779/780 Київ-Суми (+02:57);
    • №787/788 Київ-Шостка (+01:05);
      • №773/774 Шостка-Київ (+03:30);
        • №143/144 Суми-Львів (+01:40).

          У компанії поінформували, що у залежності від місця зупинки поїзда, пасажири перебувають у вокзальних укриттях або у вагонах.

          "Наші диспетчери максимально пильно слідкують за безпековою ситуацією в регіоні, а локомотивні бригади готуються наганяти відставання від графіку", - додалі в "Укрзалізниці".

          Нагадаємо

          Гендиректор "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що росія з літа систематично атакує українські залізничні колії, використовуючи нову тактику далекобійних безпілотників-камікадзе. Це призводить до переривання руху поїздів на 6-12 годин та збільшення витрат на дизельне паливо.

          Віта Зеленецька

          СуспільствоВійна в Україні
          Електроенергія
          Сумська область
          Українська залізниця
          Шостка
          Львів
          Київ