росія пошкодила залізничну інфраструктуру Сумщини: 4 потяги затримуються
Київ • УНН
У середу, 1 жовтня російська армія обстріляла Сумську область, пошкодивши інфраструктуру та знеструмивши ділянки, що призвело до затримки чотирьох потягів. "Укрзалізниця" готує резервні тепловози та чекає на відбій тривоги для відновлення руху.
У середу, 1 жовтня російська армія обстріляла Сумську область. Внаслідок атаки є пошкодження та знеструмлення, що призвело до затримки потягів. Про це інформує УНН з посиланням на "Укрзалізницю".
Через обстріли на Сумщині маємо пошкодження інфраструктури та знеструмлення, привели резервні тепловози у готовність
В УЗ повідомили, що наразі чекають на відбій тривоги, щоб обстежити колію, забезпечити "габарит" та продовжити рух. Відомо, що наразі затримуються чотири рейси. Серед них потяги:
- №779/780 Київ-Суми (+02:57);
- №787/788 Київ-Шостка (+01:05);
- №773/774 Шостка-Київ (+03:30);
- №143/144 Суми-Львів (+01:40).
У компанії поінформували, що у залежності від місця зупинки поїзда, пасажири перебувають у вокзальних укриттях або у вагонах.
"Наші диспетчери максимально пильно слідкують за безпековою ситуацією в регіоні, а локомотивні бригади готуються наганяти відставання від графіку", - додалі в "Укрзалізниці".
Нагадаємо
Гендиректор "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що росія з літа систематично атакує українські залізничні колії, використовуючи нову тактику далекобійних безпілотників-камікадзе. Це призводить до переривання руху поїздів на 6-12 годин та збільшення витрат на дизельне паливо.