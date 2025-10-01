$41.140.18
Россия повредила железнодорожную инфраструктуру Сумской области: 4 поезда задерживаются

Киев • УНН

 • 804 просмотра

В среду, 1 октября, российская армия обстреляла Сумскую область, повредив инфраструктуру и обесточив участки, что привело к задержке четырех поездов. «Укрзализныця» готовит резервные тепловозы и ждет отбоя тревоги для возобновления движения.

Россия повредила железнодорожную инфраструктуру Сумской области: 4 поезда задерживаются

В среду, 1 октября российская армия обстреляла Сумскую область. В результате атаки есть повреждения и обесточивание, что привело к задержке поездов. Об этом информирует УНН со ссылкой на "Укрзалізницю".

Из-за обстрелов в Сумской области повреждена инфраструктура и обесточивание, привели резервные тепловозы в готовность

- говорится в сообщении

В УЗ сообщили, что сейчас ждут отбоя тревоги, чтобы обследовать путь, обеспечить "габарит" и продолжить движение. Известно, что сейчас задерживаются четыре рейса. Среди них поезда:

  • №779/780 Киев-Сумы (+02:57);
    • №787/788 Киев-Шостка (+01:05);
      • №773/774 Шостка-Киев (+03:30);
        • №143/144 Сумы-Львов (+01:40).

          В компании проинформировали, что в зависимости от места остановки поезда, пассажиры находятся в вокзальных укрытиях или в вагонах.

          "Наши диспетчеры максимально внимательно следят за ситуацией с безопасностью в регионе, а локомотивные бригады готовятся наверстывать отставание от графика", - добавили в "Укрзалізниці".

          Напомним

          Гендиректор "Укрзалізниці" Александр Перцовский сообщил, что Россия с лета систематически атакует украинские железнодорожные пути, используя новую тактику дальнобойных беспилотников-камикадзе. Это приводит к прерыванию движения поездов на 6-12 часов и увеличению расходов на дизельное топливо.

          Вита Зеленецкая

          ОбществоВойна в Украине
          Электроэнергия
          Сумская область
          Украинская железная дорога
          Шостка
          Львов
          Киев