Россия повредила железнодорожную инфраструктуру Сумской области: 4 поезда задерживаются
Киев • УНН
В среду, 1 октября, российская армия обстреляла Сумскую область, повредив инфраструктуру и обесточив участки, что привело к задержке четырех поездов. «Укрзализныця» готовит резервные тепловозы и ждет отбоя тревоги для возобновления движения.
В среду, 1 октября российская армия обстреляла Сумскую область. В результате атаки есть повреждения и обесточивание, что привело к задержке поездов. Об этом информирует УНН со ссылкой на "Укрзалізницю".
Из-за обстрелов в Сумской области повреждена инфраструктура и обесточивание, привели резервные тепловозы в готовность
В УЗ сообщили, что сейчас ждут отбоя тревоги, чтобы обследовать путь, обеспечить "габарит" и продолжить движение. Известно, что сейчас задерживаются четыре рейса. Среди них поезда:
- №779/780 Киев-Сумы (+02:57);
- №787/788 Киев-Шостка (+01:05);
- №773/774 Шостка-Киев (+03:30);
- №143/144 Сумы-Львов (+01:40).
В компании проинформировали, что в зависимости от места остановки поезда, пассажиры находятся в вокзальных укрытиях или в вагонах.
"Наши диспетчеры максимально внимательно следят за ситуацией с безопасностью в регионе, а локомотивные бригады готовятся наверстывать отставание от графика", - добавили в "Укрзалізниці".
Напомним
Гендиректор "Укрзалізниці" Александр Перцовский сообщил, что Россия с лета систематически атакует украинские железнодорожные пути, используя новую тактику дальнобойных беспилотников-камикадзе. Это приводит к прерыванию движения поездов на 6-12 часов и увеличению расходов на дизельное топливо.