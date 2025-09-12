росія понад 70 разів пошкоджувала лабораторію в Харкові, де є збагачений уран: удари можуть призвести до масштабного радіаційного забруднення - NYT

росіяни вже 74 рази пошкодили лабораторію в Харкові, де стоїть експериментальний пристрій "Нейтронне джерело", який досі зберігає надзвичайно небезпечні матеріали, такі як уран. При його пошкодженні радіоактивне забруднення може зашкодити 640 тис. українців.

Про це пише видання The New York Times, передає УНН.

Як пише видання, Харківський фізико-технічний інститут, який допоміг у розробці перших радянських атомних бомб, погодився припинити роботу зі збройовим ураном у 2010 році, відправивши свої запаси до росії за наполяганням США у рамках нерозповсюдження ядерної зброї.

Він досі зберігає надзвичайно небезпечні матеріали, такі як уран, збагачений набагато радіоактивніше, ніж паливо, що використовується на атомній електростанції. Інститут не розкриває точної кількості урану, що знаходиться на місці

Після вторгнення 2022 року науковці зупинили експерименти і перевели "Нейтронне джерело" в режим тривалого вимкнення. Але уран залишився - так само, як і небезпека його витоку.

Будівля була так багато разів пошкоджена безпілотниками, ракетами та артилерією, що це не могло бути випадковістю, стверджує українська влада. У обвинувальному акті вони звинуватили п'ятьох російських офіцерів у її цілях, і в ньому йдеться, що пряме влучання може забруднити територію, де проживає близько 640 тис. людей. Українські прокурори звинуватили офіцерів в екоциді, або спробі заподіяння шкоди навколишньому середовищу як знарядді війни. Будівля лабораторії розташована лише за 22 кілометри від лінії фронту найбільшої війни в Європі за вісім десятиліть, а українська влада стверджує, що споруда була пошкоджена російськими боєприпасами 74 рази