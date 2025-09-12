$41.210.09
Ексклюзив
08:46 • 66 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 1108 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 5822 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 31712 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 35753 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 49924 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 74796 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 39385 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 30586 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 50496 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:46 • 90 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 14:08 • 50508 перегляди
росія понад 70 разів пошкоджувала лабораторію в Харкові, де є збагачений уран: удари можуть призвести до масштабного радіаційного забруднення - NYT

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Харківська лабораторія, що містить надзвичайно небезпечні матеріали, зокрема уран, була пошкоджена 74 рази. Потенційне радіоактивне забруднення загрожує 640 тисячам українців.

росія понад 70 разів пошкоджувала лабораторію в Харкові, де є збагачений уран: удари можуть призвести до масштабного радіаційного забруднення - NYT

росіяни вже 74 рази пошкодили лабораторію в Харкові, де стоїть експериментальний пристрій "Нейтронне джерело", який досі зберігає надзвичайно небезпечні матеріали, такі як уран. При його пошкодженні радіоактивне забруднення може зашкодити 640 тис. українців.

Про це пише видання The New York Times, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, Харківський фізико-технічний інститут, який допоміг у розробці перших радянських атомних бомб, погодився припинити роботу зі збройовим ураном у 2010 році, відправивши свої запаси до росії за наполяганням США у рамках нерозповсюдження ядерної зброї.

Він досі зберігає надзвичайно небезпечні матеріали, такі як уран, збагачений набагато радіоактивніше, ніж паливо, що використовується на атомній електростанції. Інститут не розкриває точної кількості урану, що знаходиться на місці

- пише видання. 

Після вторгнення 2022 року науковці зупинили експерименти і перевели "Нейтронне джерело" в режим тривалого вимкнення. Але уран залишився - так само, як і небезпека його витоку.

Будівля була так багато разів пошкоджена безпілотниками, ракетами та артилерією, що це не могло бути випадковістю, стверджує українська влада. У обвинувальному акті вони звинуватили п'ятьох російських офіцерів у її цілях, і в ньому йдеться, що пряме влучання може забруднити територію, де проживає близько 640 тис. людей. Українські прокурори звинуватили офіцерів в екоциді, або спробі заподіяння шкоди навколишньому середовищу як знарядді війни. Будівля лабораторії розташована лише за 22 кілометри від лінії фронту найбільшої війни в Європі за вісім десятиліть, а українська влада стверджує, що споруда була пошкоджена російськими боєприпасами 74 рази

- додає видання.

Наголошується, що будівля не була побудована так, щоб витримувати атаки. Вибухи зовні щодня трясуть диспетчерську. Усередині ударна хвиля від вибуху збила штукатурку зі стіни біля пристрою.

У 2022 році було пошкоджено трансформаторну підстанцію, внаслідок чого будівля на місяці була занурена в темряву. Вчені покладалися на резервне опалення, щоб запобігти замерзанню охолоджувальної води та потенційному пошкодженню алюмінієвого покриття на уранових паливних стрижнях.

В інших приміщеннях інституту вчені продовжують експерименти з термоядерного синтезу з радіоактивним воднем, незважаючи на щоденні атаки на Харків. 

Нагадаємо

Команди МАГАТЕ, які перебувають на Хмельницькій та Рівненській АЕС, у ніч проти 10 вересня зафіксували вибухи та прольоти безпілотників. Хоча прямої шкоди станціям не завдано, керівництво агентства попереджає: будь-які бойові дії поруч із ядерними об’єктами створюють серйозну небезпеку.  

Павло Башинський

