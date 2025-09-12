Россия более 70 раз повреждала лабораторию в Харькове, где есть обогащенный уран: удары могут привести к масштабному радиационному загрязнению - NYT

Россияне уже 74 раза повредили лабораторию в Харькове, где находится экспериментальное устройство "Нейтронный источник", которое до сих пор хранит чрезвычайно опасные материалы, такие как уран. При его повреждении радиоактивное загрязнение может нанести вред 640 тыс. украинцев.

Об этом пишет издание The New York Times, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Харьковский физико-технический институт, который помог в разработке первых советских атомных бомб, согласился прекратить работу с оружейным ураном в 2010 году, отправив свои запасы в Россию по настоянию США в рамках нераспространения ядерного оружия.

Он до сих пор хранит чрезвычайно опасные материалы, такие как уран, обогащенный гораздо радиоактивнее, чем топливо, используемое на атомной электростанции. Институт не раскрывает точного количества урана, находящегося на месте - пишет издание.

После вторжения 2022 года ученые остановили эксперименты и перевели "Нейтронный источник" в режим длительного отключения. Но уран остался - так же, как и опасность его утечки.

Здание было так много раз повреждено беспилотниками, ракетами и артиллерией, что это не могло быть случайностью, утверждает украинская власть. В обвинительном акте они обвинили пятерых российских офицеров в ее целях, и в нем говорится, что прямое попадание может загрязнить территорию, где проживает около 640 тыс. человек. Украинские прокуроры обвинили офицеров в экоциде, или попытке причинения вреда окружающей среде как орудия войны. Здание лаборатории расположено всего в 22 километрах от линии фронта крупнейшей войны в Европе за восемь десятилетий, а украинские власти утверждают, что сооружение было повреждено российскими боеприпасами 74 раза - добавляет издание.

Отмечается, что здание не было построено так, чтобы выдерживать атаки. Взрывы снаружи ежедневно трясут диспетчерскую. Внутри ударная волна от взрыва сбила штукатурку со стены возле устройства.

В 2022 году была повреждена трансформаторная подстанция, в результате чего здание на месяцы было погружено в темноту. Ученые полагались на резервное отопление, чтобы предотвратить замерзание охлаждающей воды и потенциальное повреждение алюминиевого покрытия на урановых топливных стержнях.

В других помещениях института ученые продолжают эксперименты по термоядерному синтезу с радиоактивным водородом, несмотря на ежедневные атаки на Харьков.

Напомним

Команды МАГАТЭ, находящиеся на Хмельницкой и Ровенской АЭС, в ночь на 10 сентября зафиксировали взрывы и пролеты беспилотников. Хотя прямого ущерба станциям не нанесено, руководство агентства предупреждает: любые боевые действия рядом с ядерными объектами создают серьезную опасность.