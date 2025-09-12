Россия более 70 раз повреждала лабораторию в Харькове, где есть обогащенный уран: удары могут привести к масштабному радиационному загрязнению - NYT

$41.210.09
48.270.03
ukenru
08:16 • 1228 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 5968 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
05:51 • 31788 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 35808 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 49962 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 74870 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 39395 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 30592 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 50548 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 17691 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3.7м/с
41%
756мм
Популярные новости
Власти рф заявляют о сбитии семи дронов над москвой: последствия уточняются11 сентября, 23:40 • 26827 просмотра
Оккупанты завозят массовку на "псевдовыборы" в Севастополе - ЦНС12 сентября, 01:20 • 26395 просмотра
Тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выехали в Польшу с 28 августа12 сентября, 01:21 • 26664 просмотра
ленинградская область рф подверглась массированной атаке дронов: что известно03:57 • 5418 просмотра
Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб04:42 • 21129 просмотра
публикации
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 74870 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 50548 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 66956 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 71800 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 132582 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Джей Ди Вэнс
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Великобритания
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 25129 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 66956 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 35212 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 41781 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 107032 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Forbes
Financial Times
9К720 Искандер

Россия более 70 раз повреждала лабораторию в Харькове, где есть обогащенный уран: удары могут привести к масштабному радиационному загрязнению - NYT

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Харьковская лаборатория, содержащая чрезвычайно опасные материалы, в том числе уран, была повреждена 74 раза. Потенциальное радиоактивное загрязнение угрожает 640 тысячам украинцев.

Россия более 70 раз повреждала лабораторию в Харькове, где есть обогащенный уран: удары могут привести к масштабному радиационному загрязнению - NYT

Россияне уже 74 раза повредили лабораторию в Харькове, где находится экспериментальное устройство "Нейтронный источник", которое до сих пор хранит чрезвычайно опасные материалы, такие как уран. При его повреждении радиоактивное загрязнение может нанести вред 640 тыс. украинцев.

Об этом пишет издание The New York Times, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Харьковский физико-технический институт, который помог в разработке первых советских атомных бомб, согласился прекратить работу с оружейным ураном в 2010 году, отправив свои запасы в Россию по настоянию США в рамках нераспространения ядерного оружия.

Он до сих пор хранит чрезвычайно опасные материалы, такие как уран, обогащенный гораздо радиоактивнее, чем топливо, используемое на атомной электростанции. Институт не раскрывает точного количества урана, находящегося на месте

- пишет издание. 

После вторжения 2022 года ученые остановили эксперименты и перевели "Нейтронный источник" в режим длительного отключения. Но уран остался - так же, как и опасность его утечки.

Здание было так много раз повреждено беспилотниками, ракетами и артиллерией, что это не могло быть случайностью, утверждает украинская власть. В обвинительном акте они обвинили пятерых российских офицеров в ее целях, и в нем говорится, что прямое попадание может загрязнить территорию, где проживает около 640 тыс. человек. Украинские прокуроры обвинили офицеров в экоциде, или попытке причинения вреда окружающей среде как орудия войны. Здание лаборатории расположено всего в 22 километрах от линии фронта крупнейшей войны в Европе за восемь десятилетий, а украинские власти утверждают, что сооружение было повреждено российскими боеприпасами 74 раза

- добавляет издание.

Отмечается, что здание не было построено так, чтобы выдерживать атаки. Взрывы снаружи ежедневно трясут диспетчерскую. Внутри ударная волна от взрыва сбила штукатурку со стены возле устройства.

В 2022 году была повреждена трансформаторная подстанция, в результате чего здание на месяцы было погружено в темноту. Ученые полагались на резервное отопление, чтобы предотвратить замерзание охлаждающей воды и потенциальное повреждение алюминиевого покрытия на урановых топливных стержнях.

В других помещениях института ученые продолжают эксперименты по термоядерному синтезу с радиоактивным водородом, несмотря на ежедневные атаки на Харьков. 

Напомним

Команды МАГАТЭ, находящиеся на Хмельницкой и Ровенской АЭС, в ночь на 10 сентября зафиксировали взрывы и пролеты беспилотников. Хотя прямого ущерба станциям не нанесено, руководство агентства предупреждает: любые боевые действия рядом с ядерными объектами создают серьезную опасность.  

Павел Башинский

Война в УкраинеТехнологии
Электроэнергия
Международное агентство по атомной энергии
Нью-Йорк Таймс
Соединённые Штаты
Украина