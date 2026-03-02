росія офіційно визнала неспроможність нафти утримувати бюджет та готує масові скорочення витрат
Київ • УНН
Міністерство фінансів рф готує перегляд бюджетного правила на 2026-2030 роки, знижуючи "ціну відсікання" до 45-50 доларів за барель.
Служба зовнішньої розвідки України повідомила про підготовку Міністерством фінансів рф фундаментального перегляду бюджетного правила на 2026-2030 роки. російська влада змушена знизити так звану "ціну відсікання" до 45-50 доларів за барель, що фактично є визнанням неспроможності нафтової ренти надалі утримувати федеральну казну на плаву. Про це пише УНН.
Деталі
Десятиліттями бюджетне правило дозволяло москві накопичувати надлишки в Фонді національного добробуту (ФНД), але тепер цей механізм руйнується. Якщо у 2024 році нафтогазові доходи складали 30% бюджету, то за прогнозом на 2026 рік вони впадуть нижче 20%. Кожен долар зниження вартості бареля коштує російській казні близько 1,7 млрд доларів, що автоматично запускає процес секвестру – масового урізання фінансування соціальних статей та державних програм.
Інфляційна спіраль та дефіцит ліквідності в банках
Перегляд бюджетних параметрів матиме прямий негативний вплив на стабільність російської валюти та банківського сектору:
- Падіння рубля: Скорочення щоденних валютних інтервенцій на суму до 80 млн доларів може призвести до просідання рубля на 4-7%.
- Високі ставки: Центробанк рф буде змушений утримувати рекордну облікову ставку, не маючи простору для пом’якшення політики через інфляційний тиск.
- Банківська криза: Зростає залежність комерційних банків від короткострокових кредитів ЦБ (аукціонів РЕПО), що є чітким сигналом вичерпання вільної ліквідності в системі.
Офіційне визнання фіскального шоку
Зниження "ціни відсікання" означає, що нафтовий амортизатор, який роками рятував росію від економічних потрясінь, більше не працює.
Бюджет агресора переходить у режим жорсткої економії, що суттєво обмежує можливості москви фінансувати як внутрішні потреби, так і воєнні авантюри у довгостроковій перспективі.
Торгівля між ЄС та росією обвалилася до історичного мінімуму – СЗРУ02.03.26, 14:54 • 2360 переглядiв