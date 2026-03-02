росія офіційно визнала неспроможність нафти утримувати бюджет та готує масові скорочення витрат

$43.100.11
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
14:18 • 4698 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03 • 9722 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:36 • 7486 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
13:33 • 10529 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
12:02 • 13636 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 23848 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 15747 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 39669 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 72777 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану2 березня, 07:24 • 32010 перегляди
НПЗ Saudi Aramco у Саудівській Аравії постраждав від ймовірного удару дрона, НПЗ у Кувейті від уламків - ЗМІVideo2 березня, 07:29 • 11849 перегляди
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень Photo2 березня, 09:00 • 20386 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 17684 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 10345 перегляди
Публікації
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 10419 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 17792 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
11:19 • 23848 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 134248 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 139677 перегляди
УНН Lite
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo15:14 • 104 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo13:09 • 7630 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти12:03 • 10100 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 73219 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 70774 перегляди
росія офіційно визнала неспроможність нафти утримувати бюджет та готує масові скорочення витрат

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Міністерство фінансів рф готує перегляд бюджетного правила на 2026-2030 роки, знижуючи "ціну відсікання" до 45-50 доларів за барель.

росія офіційно визнала неспроможність нафти утримувати бюджет та готує масові скорочення витрат

Служба зовнішньої розвідки України повідомила про підготовку Міністерством фінансів рф фундаментального перегляду бюджетного правила на 2026-2030 роки. російська влада змушена знизити так звану "ціну відсікання" до 45-50 доларів за барель, що фактично є визнанням неспроможності нафтової ренти надалі утримувати федеральну казну на плаву. Про це пише УНН.

Деталі

Десятиліттями бюджетне правило дозволяло москві накопичувати надлишки в Фонді національного добробуту (ФНД), але тепер цей механізм руйнується. Якщо у 2024 році нафтогазові доходи складали 30% бюджету, то за прогнозом на 2026 рік вони впадуть нижче 20%. Кожен долар зниження вартості бареля коштує російській казні близько 1,7 млрд доларів, що автоматично запускає процес секвестру – масового урізання фінансування соціальних статей та державних програм.

Інфляційна спіраль та дефіцит ліквідності в банках

Перегляд бюджетних параметрів матиме прямий негативний вплив на стабільність російської валюти та банківського сектору:

  • Падіння рубля: Скорочення щоденних валютних інтервенцій на суму до 80 млн доларів може призвести до просідання рубля на 4-7%.
    • Високі ставки: Центробанк рф буде змушений утримувати рекордну облікову ставку, не маючи простору для пом’якшення політики через інфляційний тиск.
      • Банківська криза: Зростає залежність комерційних банків від короткострокових кредитів ЦБ (аукціонів РЕПО), що є чітким сигналом вичерпання вільної ліквідності в системі.

        Офіційне визнання фіскального шоку

        Зниження "ціни відсікання" означає, що нафтовий амортизатор, який роками рятував росію від економічних потрясінь, більше не працює.

        Бюджет агресора переходить у режим жорсткої економії, що суттєво обмежує можливості москви фінансувати як внутрішні потреби, так і воєнні авантюри у довгостроковій перспективі.

        Торгівля між ЄС та росією обвалилася до історичного мінімуму – СЗРУ02.03.26, 14:54 • 2360 переглядiв

        Степан Гафтко

        ЕкономікаСвіт
        Державний бюджет
        Енергетика
        Війна в Україні