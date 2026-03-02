Россия официально признала неспособность нефти удерживать бюджет и готовит массовые сокращения расходов
Киев • УНН
Министерство финансов РФ готовит пересмотр бюджетного правила на 2026-2030 годы, снижая "цену отсечения" до 45-50 долларов за баррель.
Служба внешней разведки Украины сообщила о подготовке Министерством финансов РФ фундаментального пересмотра бюджетного правила на 2026-2030 годы. Российские власти вынуждены снизить так называемую "цену отсечения" до 45-50 долларов за баррель, что фактически является признанием неспособности нефтяной ренты в дальнейшем удерживать федеральную казну на плаву. Об этом пишет УНН.
Детали
Десятилетиями бюджетное правило позволяло Москве накапливать излишки в Фонде национального благосостояния (ФНБ), но теперь этот механизм разрушается. Если в 2024 году нефтегазовые доходы составляли 30% бюджета, то по прогнозу на 2026 год они упадут ниже 20%. Каждый доллар снижения стоимости барреля обходится российской казне около 1,7 млрд долларов, что автоматически запускает процесс секвестра – массового урезания финансирования социальных статей и государственных программ.
Инфляционная спираль и дефицит ликвидности в банках
Пересмотр бюджетных параметров окажет прямое негативное влияние на стабильность российской валюты и банковского сектора:
- Падение рубля: Сокращение ежедневных валютных интервенций на сумму до 80 млн долларов может привести к проседанию рубля на 4-7%.
- Высокие ставки: Центробанк РФ будет вынужден удерживать рекордную учетную ставку, не имея пространства для смягчения политики из-за инфляционного давления.
- Банковский кризис: Растет зависимость коммерческих банков от краткосрочных кредитов ЦБ (аукционов РЕПО), что является четким сигналом исчерпания свободной ликвидности в системе.
Официальное признание фискального шока
Снижение "цены отсечения" означает, что нефтяной амортизатор, который годами спасал Россию от экономических потрясений, больше не работает.
Бюджет агрессора переходит в режим жесткой экономии, что существенно ограничивает возможности Москвы финансировать как внутренние потребности, так и военные авантюры в долгосрочной перспективе.
Торговля между ЕС и Россией обвалилась до исторического минимума – СВРУ02.03.26, 14:54 • 2320 просмотров