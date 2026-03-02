Россия официально признала неспособность нефти удерживать бюджет и готовит массовые сокращения расходов

$43.100.11
50.870.16
ukenru
15:00 • 908 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
14:18 • 4394 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
14:03 • 9310 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
13:36 • 7118 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
13:33 • 10338 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
12:02 • 13478 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
11:19 • 23626 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 15692 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 39637 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 72740 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Популярные новости
Трамп: операция США против Ирана рассчитана на 4-5 недель2 марта, 05:15 • 14550 просмотра
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана2 марта, 07:24 • 31754 просмотра
НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии пострадал от предполагаемого удара дрона, НПЗ в Кувейте от обломков - СМИVideo2 марта, 07:29 • 11607 просмотра
Владелице энергокомпании и трем должностным лицам сообщено о подозрении в хищении почти 68 млн гривенPhoto2 марта, 09:00 • 20138 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 17252 просмотра
публикации
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto13:28 • 10195 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 17429 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
11:19 • 23601 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 134060 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 139500 просмотра
УНН Lite
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo15:14 • 26 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo13:09 • 7404 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты12:03 • 9970 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 73114 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 70677 просмотра
Россия официально признала неспособность нефти удерживать бюджет и готовит массовые сокращения расходов

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Министерство финансов РФ готовит пересмотр бюджетного правила на 2026-2030 годы, снижая "цену отсечения" до 45-50 долларов за баррель.

Россия официально признала неспособность нефти удерживать бюджет и готовит массовые сокращения расходов

Служба внешней разведки Украины сообщила о подготовке Министерством финансов РФ фундаментального пересмотра бюджетного правила на 2026-2030 годы. Российские власти вынуждены снизить так называемую "цену отсечения" до 45-50 долларов за баррель, что фактически является признанием неспособности нефтяной ренты в дальнейшем удерживать федеральную казну на плаву. Об этом пишет УНН.

Детали

Десятилетиями бюджетное правило позволяло Москве накапливать излишки в Фонде национального благосостояния (ФНБ), но теперь этот механизм разрушается. Если в 2024 году нефтегазовые доходы составляли 30% бюджета, то по прогнозу на 2026 год они упадут ниже 20%. Каждый доллар снижения стоимости барреля обходится российской казне около 1,7 млрд долларов, что автоматически запускает процесс секвестра – массового урезания финансирования социальных статей и государственных программ.

Инфляционная спираль и дефицит ликвидности в банках

Пересмотр бюджетных параметров окажет прямое негативное влияние на стабильность российской валюты и банковского сектора:

  • Падение рубля: Сокращение ежедневных валютных интервенций на сумму до 80 млн долларов может привести к проседанию рубля на 4-7%.
    • Высокие ставки: Центробанк РФ будет вынужден удерживать рекордную учетную ставку, не имея пространства для смягчения политики из-за инфляционного давления.
      • Банковский кризис: Растет зависимость коммерческих банков от краткосрочных кредитов ЦБ (аукционов РЕПО), что является четким сигналом исчерпания свободной ликвидности в системе.

        Официальное признание фискального шока

        Снижение "цены отсечения" означает, что нефтяной амортизатор, который годами спасал Россию от экономических потрясений, больше не работает.

        Бюджет агрессора переходит в режим жесткой экономии, что существенно ограничивает возможности Москвы финансировать как внутренние потребности, так и военные авантюры в долгосрочной перспективе.

        Торговля между ЕС и Россией обвалилась до исторического минимума – СВРУ02.03.26, 14:54 • 2320 просмотров

        Степан Гафтко

        ЭкономикаНовости Мира
        Государственный бюджет
        Энергетика
        Война в Украине