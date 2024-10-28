росія не змогла б почати і вести повномасштабну війну проти України без допомоги Китаю - премʼєрка Данії
Київ • УНН
Прем'єр Данії Метте Фредеріксен заявила, що росія не змогла б вести війну без підтримки Китаю. Вона підкреслила, що майбутнє Європи залежить від результатів цієї війни.
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що росія не змогла б розпочати і вести повномасштабну війну в Україні без підтримки Китаю. Про це вона заявила під час пресконференції на саміті "Україна - Північна Європа", передає УНН.
Я не думаю, що росія могла б започаткувати і вести таку повномасштабну війну в Європі без допомоги Китаю. Ми маємо визнати, що безпекова ситуація геть змінилась і майбутнє Європи залежатиме від результатів цієї війни
Вона також відзначила, що українське ОПК працює дуже швидко та потужно.
Нагадаємо
Раніше, генсек ОНН Марк Рютте заявив, що Китай не може підживлювати конфлікт в Україні без наслідків для своїх інтересів.