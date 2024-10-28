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росія не змогла б почати і вести повномасштабну війну проти України без допомоги Китаю - премʼєрка Данії 

Київ • УНН

 • 17695 перегляди

Прем'єр Данії Метте Фредеріксен заявила, що росія не змогла б вести війну без підтримки Китаю. Вона підкреслила, що майбутнє Європи залежить від результатів цієї війни.

росія не змогла б почати і вести повномасштабну війну проти України без допомоги Китаю - премʼєрка Данії 

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що росія не змогла б розпочати і вести повномасштабну війну в Україні без підтримки Китаю. Про це вона заявила під час пресконференції на саміті "Україна - Північна Європа", передає УНН.

Я не думаю, що росія могла б започаткувати і вести таку повномасштабну війну в Європі без допомоги Китаю. Ми маємо визнати, що безпекова ситуація геть змінилась і майбутнє Європи залежатиме від результатів цієї війни

- сказала Фредеріксен.

Вона також відзначила, що українське ОПК працює дуже швидко та потужно.

Нагадаємо 

Раніше, генсек ОНН Марк Рютте заявив, що Китай не може підживлювати конфлікт в Україні без наслідків для своїх інтересів.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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