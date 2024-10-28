россия не смогла бы начать и вести полномасштабную войну против Украины без помощи Китая - премьер Дании
Киев • УНН
Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что россия не смогла бы вести войну без поддержки Китая. Она подчеркнула, что будущее Европы зависит от результатов этой войны.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что россия не смогла бы начать и вести полномасштабную войну в Украине без поддержки Китая. Об этом она заявила во время пресс-конференции на саммите «Украина - Северная Европа», передает УНН.
Я не думаю, что Россия могла бы начать и вести такую полномасштабную войну в Европе без помощи Китая. Мы должны признать, что ситуация с безопасностью совершенно изменилась и будущее Европы будет зависеть от результатов этой войны
Она также отметила, что украинское ОПК работает очень быстро и мощно.
Напомним
Ранее, генсек ОНН Марк Рютте заявил, что Китай не может подпитывать конфликт в Украине без последствий для своих интересов.