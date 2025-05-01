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росія не допустить відновлення України в кордонах 1991 року – заява МЗС рф

Київ • УНН

 • 2238 перегляди

МЗС рф заявило, що Україна нібито атакувала ринок в Олешках FPV-дронами, що призвело до жертв. росія не допустить відновлення України в межах 1991 року.

росія не допустить відновлення України в кордонах 1991 року – заява МЗС рф

росія не допустить відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах 1991 року. Про це офіційно заявила пресслужба міністерства закордонних справ країни-агресора, передає УНН.

Деталі

Окупанти заявили, що Збройні сили України вранці 1 травня нібито атакували FPV-дронами ринок міста Олешки у окупованій частині Херсонської області, де в цей час були люди. За попередніми даними росіян, було поранено понад 20 людей, загинуло 7 людей. 

До цього про нібито "удар ЗСУ" повідомляв у Telegram голова окупаційної адміністрації Херсонської області володимир сальдо.

Після перших ударів, які вже призвели до жертв, противник здійснив другий наліт БПЛА, в ході якого безжально добивав рятувальників, які вижили і атакував

- заявили у мзс рф.

Зовнішньополітичне відомство країни-агресора повідомило, що дана атака "була здійснена навмисно у святковий день, коли люди пішли на ринок за покупками". Це нібито було зроблено, аби "максимізувати кількість жертв та постраждалих серед мирних громадян", заявили у мзс рф.

Про те, що росіяни самі щодня чинять аналогічні злочини щодо України, у відомстві не стали згадувати. Водночас там заявили, що українська так звана "необандерівська хунта" нібито знову показала "свою неспроможність до переговорів".

Очевидно, що за марними і безпідставними домаганнями київського режиму і сил, що його підтримують на Заході, на так зване відновлення України в межах 1991 року стоїть людоїдський інстинкт винищення всього російського. Зрозуміло, що росія ніколи не допустить реалізації такого сценарію

- резюмували в мзс рф.

Окупанти завдали авіаційного удару по Херсону: постраждали четверо людей, пошкоджено будівлі27.04.25, 12:40 • 6290 переглядiв

Євген Устименко

Євген Устименко

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