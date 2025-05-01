россия не допустит восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах 1991 года. Об этом официально заявила пресс-служба министерства иностранных дел страны-агрессора, передает УНН.

Оккупанты заявили, что Вооруженные силы Украины утром 1 мая якобы атаковали FPV-дронами рынок города Олешки в оккупированной части Херсонской области, где в это время были люди. По предварительным данным россиян, было ранено более 20 человек, погибло 7 человек.

До этого о якобы "ударе ВСУ" сообщал в Telegram глава оккупационной администрации Херсонской области владимир сальдо.

После первых ударов, которые уже привели к жертвам, противник совершил второй налет БПЛА, в ходе которого безжалостно добивал выживших спасателей и атаковал

Внешнеполитическое ведомство страны-агрессора сообщило, что данная атака "была совершена намеренно в праздничный день, когда люди пошли на рынок за покупками". Это якобы было сделано, чтобы "максимизировать количество жертв и пострадавших среди мирных граждан", заявили в мид рф.

О том, что россияне сами ежедневно совершают аналогичные преступления в отношении Украины, в ведомстве не стали упоминать. В то же время там заявили, что украинская так называемая "необандеровская хунта" якобы снова показала "свою несостоятельность к переговорам".

Очевидно, что за бесполезными и безосновательными притязаниями киевского режима и сил, поддерживающих его на Западе, на так называемое восстановление Украины в пределах 1991 года стоит людоедский инстинкт уничтожения всего русского. Понятно, что россия никогда не допустит реализации такого сценария