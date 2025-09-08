росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
Київ • УНН
Західні спостерігачі проаналізують російсько-білоруські навчання "запад-2025" для оцінки боєготовності москви і мінська. Маневри відбудуться поблизу Польщі та Литви, країни НАТО проводять власні навчання.
Західні спостерігачі використовуватимуть навчання "запад-2025" для оцінки готовності російських збройних сил через три роки після відкритого вторгнення в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.
Деталі
Наступні дні для країн-сусідів рф будуть напруженими, адже з 12 по 16 вересня відбуватимуться спільні російсько-білоруські навчання "запад-2025" - вони стануть першими після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Деякі маневри відбуватимуться поблизу Польщі та Литви, оскільки кремль готується до можливого зіткнення з силами НАТО, йдеться в публікації.
У відповідь країни НАТО, що межують з росією і білоруссю, проводять власні військові навчання. Так, у навчаннях "Тарасіс 25" беруть участь 10 північноєвропейських країн НАТО, а Литва проведе власні національні оборонні навчання "Громовий удар".
Крім того, Польща цього тижня проводить навчання "Залізний захисник-25", в яких беруть участь 30 000 військовослужбовців.
Війська НАТО, росії і білорусі також будуть розміщені по обидва боки 70-кілометрового Сувалькського коридору між Білоруссю та Калінінградом, який широко вважається одним із найвразливіших оборонних вузьких місць Європи. Цей коридор також знаходиться між Польщею і Литвою: у випадку наступу російських і білоруських військ підрозділи НАТО в цьому регіоні можуть опинитись під загрозою оточення.
Нагадаємо
Бундесвер відправив до литовського порту Клайпеда понад тисячу одиниць техніки для участі у масштабних навчаннях Quadriga 2025.