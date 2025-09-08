россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
Западные наблюдатели проанализируют российско-белорусские учения "запад-2025" для оценки боеготовности москвы и минска. Маневры пройдут вблизи Польши и Литвы, страны НАТО проводят собственные учения.
Западные наблюдатели будут использовать учения "запад-2025" для оценки готовности российских вооруженных сил спустя три года после открытого вторжения в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.
Детали
Следующие дни для стран-соседей рф будут напряженными, ведь с 12 по 16 сентября будут проходить совместные российско-белорусские учения "запад-2025" - они станут первыми после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Некоторые маневры будут проходить вблизи Польши и Литвы, поскольку Кремль готовится к возможному столкновению с силами НАТО, говорится в публикации.
В ответ страны НАТО, граничащие с россией и беларусью, проводят собственные военные учения. Так, в учениях "Тарасис 25" принимают участие 10 североевропейских стран НАТО, а Литва проведет собственные национальные оборонные учения "Громовой удар".
Кроме того, Польша на этой неделе проводит учения "Железный защитник-25", в которых принимают участие 30 000 военнослужащих.
Войска НАТО, россии и беларуси также будут размещены по обе стороны 70-километрового Сувалкского коридора между беларусью и калининградом, который широко считается одним из самых уязвимых оборонных узких мест Европы. Этот коридор также находится между Польшей и Литвой: в случае наступления российских и белорусских войск подразделения НАТО в этом регионе могут оказаться под угрозой окружения.
Напомним
Бундесвер отправил в литовский порт Клайпеда более тысячи единиц техники для участия в масштабных учениях Quadriga 2025.