россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор

Киев • УНН

 • 724 просмотра

Западные наблюдатели проанализируют российско-белорусские учения "запад-2025" для оценки боеготовности москвы и минска. Маневры пройдут вблизи Польши и Литвы, страны НАТО проводят собственные учения.

россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор

Западные наблюдатели будут использовать учения "запад-2025" для оценки готовности российских вооруженных сил спустя три года после открытого вторжения в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Следующие дни для стран-соседей рф будут напряженными, ведь с 12 по 16 сентября будут проходить совместные российско-белорусские учения "запад-2025" - они станут первыми после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Некоторые маневры будут проходить вблизи Польши и Литвы, поскольку Кремль готовится к возможному столкновению с силами НАТО, говорится в публикации.

В ответ страны НАТО, граничащие с россией и беларусью, проводят собственные военные учения. Так, в учениях "Тарасис 25" принимают участие 10 североевропейских стран НАТО, а Литва проведет собственные национальные оборонные учения "Громовой удар".

Кроме того, Польша на этой неделе проводит учения "Железный защитник-25", в которых принимают участие 30 000 военнослужащих.

Войска НАТО, россии и беларуси также будут размещены по обе стороны 70-километрового Сувалкского коридора между беларусью и калининградом, который широко считается одним из самых уязвимых оборонных узких мест Европы. Этот коридор также находится между Польшей и Литвой: в случае наступления российских и белорусских войск подразделения НАТО в этом регионе могут оказаться под угрозой окружения.

Напомним

Бундесвер отправил в литовский порт Клайпеда более тысячи единиц техники для участия в масштабных учениях Quadriga 2025.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Государственная граница Украины
Беларусь
Бундесвер
НАТО
Литва
Украина
Польша