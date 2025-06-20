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росія - "екзистенційна загроза" для Німеччини та Європи - військові

Київ • УНН

 • 820 перегляди

Німецькі військові вважають росію "екзистенційною загрозою" для країни та Європи, про що йдеться у новому стратегічному документі Бундесверу. У документі вказується, що Кремль готується до масштабного конфлікту з НАТО до кінця десятиліття.

росія - "екзистенційна загроза" для Німеччини та Європи - військові

Німецькі військові вважають росію "екзистенційною загрозою" для країни та Європи, згідно з повідомленням новинного журналу Spiegel, яке цитує новий стратегічний документ Бундесверу. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

У конфіденційному документі міститься попередження, що кремль узгоджує як свої промислові, так і керівні структури "спеціально для того, щоб відповідати вимогам для масштабного конфлікту проти НАТО до кінця цього десятиліття".

росія підтверджено готується до конфлікту з НАТО, зокрема, посилюючи сили на заході росії "на кордонах з НАТО"

- йдеться у звіті, цитуючи стратегічний документ.

За даними видання, вже наступного року в росії може бути близько 1,5 мільйона солдатів на дійсній службі.

Німеччина може протистояти цій загрозі лише "завдяки послідовному розвитку військового та суспільного потенціалу"

– підсумовується в документі.

У повідомленні видання Spiegel йдеться, що військовослужбовці та експерти протягом останніх 18 місяців розробляли стратегічний документ, який має слугувати орієнтиром для майбутнього розвитку німецького Бундесверу.

Міністерство оборони не одразу відповіло на запит про коментар.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно підтримав вимогу президента США Дональда Трампа підвищити цільовий показник витрат НАТО на оборону до 5% національного ВВП, що стало суттєвим зрушенням, що стало можливим завдяки історичному послабленню конституційного боргового гальма Берліна.

Нагадаємо

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що росія не повинна мати права вето щодо рішень НАТО чи впливу на Альянс, чи його членів. російський диктатор володимир путін не має права вирішувати майбутнє Європи.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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