Немецкие военные считают россию "экзистенциальной угрозой" для страны и Европы, согласно сообщению новостного журнала Spiegel, цитирующего новый стратегический документ Бундесвера. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

В конфиденциальном документе содержится предупреждение, что кремль согласует как свои промышленные, так и руководящие структуры "специально для того, чтобы соответствовать требованиям для масштабного конфликта против НАТО до конца этого десятилетия".

россия подтвержденно готовится к конфликту с НАТО, в частности, усиливая силы на западе россии "на границах с НАТО" - говорится в отчете, цитируя стратегический документ.

По данным издания, уже в следующем году в россии может быть около 1,5 миллиона солдат на действительной службе.

Германия может противостоять этой угрозе только "благодаря последовательному развитию военного и общественного потенциала" – подытоживается в документе.

В сообщении издания Spiegel говорится, что военнослужащие и эксперты в течение последних 18 месяцев разрабатывали стратегический документ, который должен служить ориентиром для будущего развития немецкого Бундесвера.

Министерство обороны не сразу ответило на запрос о комментарии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц недавно поддержал требование президента США Дональда Трампа повысить целевой показатель расходов НАТО на оборону до 5% национального ВВП, что стало существенным сдвигом, ставшим возможным благодаря историческому ослаблению конституционного долгового тормоза Берлина.

Напомним

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что россия не должна иметь права вето относительно решений НАТО или влияния на Альянс, или его членов. российский диктатор владимир путин не имеет права решать будущее Европы.