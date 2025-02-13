росія буде змушена скоротити видобуток нафти - Reuters

росія буде змушена скоротити видобуток нафти в найближчі місяці, оскільки санкції США перешкоджають її доступу до танкерів для транспортування в Азію, а атаки українських безпілотників шкодять її нафтопереробним заводам. Про це йдеться у матеріалі Reuters, повідомляє УНН.

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Видання нагадує, що минулого місяця США запровадили санкції проти 180 російських танкерів, у той час як Київ посилив атаки дронів, щоб покращити свою переговорну позицію на тлі очікувань, що Дональд Трамп натисне на російського лідера володимира путіна щодо припинення війни в Україні.

За словами трьох неназваних керівників російських нафтових компаній, реальність очевидна: у рф не буде іншого вибору, як уповільнити видобуток нафти. Зокрема, у росії зростає надлишок сирої нафти через падіння експорту та скорочення виробництва нафтопереробки. При цьому рф бракує сховищ, а останніми тижнями Україна атакувала деякі з цих об’єктів за допомогою безпілотників.

"Скорочення видобутку може початися з невеликого, коли видобуток у росії впаде нижче 9 мільйонів барелів на день у найближчі місяці, але може прискоритися, якщо нестача танкерів і збої в переробці продовжуватимуться", - йдеться у статті.

Автори зазначають, що нині вже є ознаки ослаблення експорту сирої нафти з рф. Так, за даними трейдерів, обсяги перевезень із західних портів приморська, усть-луги та новоросійська в січні впали на 17% порівняно з минулорічним показником. Водночас росія офіційно вже не оприлюднює дані про свій експорт.

Доповнення

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив про ураження Саратовського нафтопереробного заводу в ніч на 11 лютого. На об'єкті, що виробляє паливо для російської армії, виникла пожежа.

Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Волгоградського НПЗ та Астраханського газопереробного заводу в ніч на 3 лютого. На обох об'єктах було зафіксовано пошкодження та пожежі.