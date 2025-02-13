росія буде змушена скоротити видобуток нафти - Reuters
Київ • УНН
США ввели санкції проти 180 російських танкерів, що ускладнює експорт нафти до Азії. Українські атаки дронами на нафтопереробні заводи рф призводять до скорочення виробництва та зростання надлишків сировини.
росія буде змушена скоротити видобуток нафти в найближчі місяці, оскільки санкції США перешкоджають її доступу до танкерів для транспортування в Азію, а атаки українських безпілотників шкодять її нафтопереробним заводам. Про це йдеться у матеріалі Reuters, повідомляє УНН.
Деталі
Видання нагадує, що минулого місяця США запровадили санкції проти 180 російських танкерів, у той час як Київ посилив атаки дронів, щоб покращити свою переговорну позицію на тлі очікувань, що Дональд Трамп натисне на російського лідера володимира путіна щодо припинення війни в Україні.
За словами трьох неназваних керівників російських нафтових компаній, реальність очевидна: у рф не буде іншого вибору, як уповільнити видобуток нафти. Зокрема, у росії зростає надлишок сирої нафти через падіння експорту та скорочення виробництва нафтопереробки. При цьому рф бракує сховищ, а останніми тижнями Україна атакувала деякі з цих об’єктів за допомогою безпілотників.
"Скорочення видобутку може початися з невеликого, коли видобуток у росії впаде нижче 9 мільйонів барелів на день у найближчі місяці, але може прискоритися, якщо нестача танкерів і збої в переробці продовжуватимуться", - йдеться у статті.
Автори зазначають, що нині вже є ознаки ослаблення експорту сирої нафти з рф. Так, за даними трейдерів, обсяги перевезень із західних портів приморська, усть-луги та новоросійська в січні впали на 17% порівняно з минулорічним показником. Водночас росія офіційно вже не оприлюднює дані про свій експорт.
Доповнення
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив про ураження Саратовського нафтопереробного заводу в ніч на 11 лютого. На об'єкті, що виробляє паливо для російської армії, виникла пожежа.
Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Волгоградського НПЗ та Астраханського газопереробного заводу в ніч на 3 лютого. На обох об'єктах було зафіксовано пошкодження та пожежі.