россия будет вынуждена сократить добычу нефти - Reuters

россия будет вынуждена сократить добычу нефти в ближайшие месяцы, поскольку санкции США препятствуют ее доступу к танкерам для транспортировки в Азию, а атаки украинских беспилотников вредят ее нефтеперерабатывающим заводам. Об этом говорится в материале Reuters, сообщает УНН.

Детали

Издание напоминает, что в прошлом месяце США ввели санкции против 180 российских танкеров, в то время как Киев усилил атаки дронов, чтобы улучшить свою переговорную позицию на фоне ожиданий, что Дональд Трамп надавит на российского лидера владимира путина о прекращении войны в Украине.

По словам трех неназванных руководителей российских нефтяных компаний, реальность очевидна: у рф не будет другого выбора, как замедлить добычу нефти. В частности, в россии растет избыток сырой нефти из-за падения экспорта и сокращения производства нефтепереработки. При этом рф не хватает хранилищ, а в последние недели Украина атаковала некоторые из этих объектов с помощью беспилотников.

"Сокращение добычи может начаться с небольшого, когда добыча в России упадет ниже 9 миллионов баррелей в день в ближайшие месяцы, но может ускориться, если нехватка танкеров и сбои в переработке будут продолжаться", - говорится в статье.

Авторы отмечают, что сейчас уже есть признаки ослабления экспорта сырой нефти из рф. Так, по данным трейдеров, объемы перевозок из западных портов Приморска, Усть-Луги и Новороссийска в январе упали на 17% по сравнению с прошлогодним показателем. В то же время россия официально уже не обнародует данные о своем экспорте.

Дополнение

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил о поражении Саратовского нефтеперерабатывающего завода в ночь на 11 февраля. На объекте, производящем топливо для российской армии, возник пожар.

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил поражение Волгоградского НПЗ и Астраханского газоперерабатывающего завода в ночь на 3 февраля. На обоих объектах были зафиксированы повреждения и пожары.