росія атакувала залізницю у двох областях та пошкодила тепловози і станцію
Київ • УНН
Ворожі БПЛА вдарили по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Миколаївщині. Пошкоджено станцію, колії та тепловози, постраждалих серед людей немає.
росія сьогодні знову атакувала залізницю - у двох областях, повідомив у четвер віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.
Сьогодні ворог знову атакував цивільну залізничну інфраструктуру
Сумщина
"російський безпілотник завдав удару по території залізничної станції на Сумщині. Внаслідок вибуху пошкоджено тепловози, залізничну колію та будівлю станції", - повідомив віцепрем'єр.
Миколаївщина
"Також сьогодні ворожий БПЛА вдарив по залізничній інфраструктурі на Миколаївщині. Пошкоджено тепловоз", - вказав Кулеба.
Зі слів віцепрем'єра, "на щастя, ніхто не постраждав". "На місці працюють усі профільні служби", - додав він.
"росія продовжує цілеспрямовано бити по цивільній транспортній інфраструктурі, наражаючи на небезпеку працівників і жителів громад", - наголосив Кулеба.
