росія атакувала залізницю у двох областях та пошкодила тепловози і станцію

Ексклюзив
11:13 • 5238 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
09:02 • 14543 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
07:14 • 24942 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 35891 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 52749 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 51888 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 41709 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 44823 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 37631 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 39989 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
Популярнi новини
російський уряд планує скоротити бюджетні видатки на 10% через падіння доходів від експорту енергоносіїв12 березня, 03:45 • 12649 перегляди
У Техасі стратили чоловіка за жорстоке вбивство дівчини та дитини у 2013 році12 березня, 04:05 • 13775 перегляди
КВІР спільно з "Хезболлою" розпочав сорокову хвилю масованих атак на Ізраїль та американські бази12 березня, 04:29 • 14644 перегляди
Шість суден атаковано в Перській та Ормузькій протоці, загинув моряк12 березня, 05:41 • 31376 перегляди
Харків і область зазнали нічної атаки рф дронами, ворог повторно вдарив по рятувальникахPhoto07:59 • 17210 перегляди
Публікації
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto11:29 • 7606 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити09:55 • 12801 перегляди
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto11 березня, 16:24 • 42141 перегляди
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт11 березня, 13:32 • 46673 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше11 березня, 13:14 • 50212 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Оксен Лісовий
Ніколь Кідман
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ірак
Державний кордон України
УНН Lite
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12:00 • 3132 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 35310 перегляди
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo11 березня, 17:32 • 24447 перегляди
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом11 березня, 15:51 • 23901 перегляди
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду11 березня, 14:04 • 25897 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
Серіали

росія атакувала залізницю у двох областях та пошкодила тепловози і станцію

Київ • УНН

 • 968 перегляди

Ворожі БПЛА вдарили по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Миколаївщині. Пошкоджено станцію, колії та тепловози, постраждалих серед людей немає.

росія атакувала залізницю у двох областях та пошкодила тепловози і станцію

росія сьогодні знову атакувала залізницю - у двох областях, повідомив у четвер віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Сьогодні ворог знову атакував цивільну залізничну інфраструктуру

- написав Кулеба.

Сумщина

"російський безпілотник завдав удару по території залізничної станції на Сумщині. Внаслідок вибуху пошкоджено тепловози, залізничну колію та будівлю станції", - повідомив віцепрем'єр.

Миколаївщина

"Також сьогодні ворожий БПЛА вдарив по залізничній інфраструктурі на Миколаївщині. Пошкоджено тепловоз", - вказав Кулеба.

У Миколаєві пролунали вибухи, ворог атакує дронами12.03.26, 13:25 • 2182 перегляди

Зі слів віцепрем'єра, "на щастя, ніхто не постраждав". "На місці працюють усі профільні служби", - додав він.

"росія продовжує цілеспрямовано бити по цивільній транспортній інфраструктурі, наражаючи на небезпеку працівників і жителів громад", - наголосив Кулеба.

Атака рф спричинила транскордонне забруднення Дністра, виявили масляні плями, Україна поінформувала Молдову12.03.26, 14:00 • 1412 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніЕкономіка
Війна в Україні
Миколаївська область
Сумська область