росія атакувала залізницю у двох областях та пошкодила тепловози і станцію

росія сьогодні знову атакувала залізницю - у двох областях, повідомив у четвер віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Сьогодні ворог знову атакував цивільну залізничну інфраструктуру - написав Кулеба.

Сумщина

"російський безпілотник завдав удару по території залізничної станції на Сумщині. Внаслідок вибуху пошкоджено тепловози, залізничну колію та будівлю станції", - повідомив віцепрем'єр.

Миколаївщина

"Також сьогодні ворожий БПЛА вдарив по залізничній інфраструктурі на Миколаївщині. Пошкоджено тепловоз", - вказав Кулеба.

У Миколаєві пролунали вибухи, ворог атакує дронами

Зі слів віцепрем'єра, "на щастя, ніхто не постраждав". "На місці працюють усі профільні служби", - додав він.

"росія продовжує цілеспрямовано бити по цивільній транспортній інфраструктурі, наражаючи на небезпеку працівників і жителів громад", - наголосив Кулеба.

Атака рф спричинила транскордонне забруднення Дністра, виявили масляні плями, Україна поінформувала Молдову