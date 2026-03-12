россия атаковала железную дорогу в двух областях и повредила тепловозы и станцию
Киев • УНН
Вражеские БПЛА ударили по железнодорожной инфраструктуре на Сумщине и Николаевщине. Повреждены станция, пути и тепловозы, пострадавших среди людей нет.
россия сегодня снова атаковала железную дорогу - в двух областях, сообщил в четверг вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.
Сегодня враг снова атаковал гражданскую железнодорожную инфраструктуру
Сумская область
"российский беспилотник нанес удар по территории железнодорожной станции в Сумской области. В результате взрыва повреждены тепловозы, железнодорожный путь и здание станции", - сообщил вице-премьер.
Николаевская область
"Также сегодня вражеский БПЛА ударил по железнодорожной инфраструктуре в Николаевской области. Поврежден тепловоз", - указал Кулеба.
В Николаеве прогремели взрывы, враг атакует дронами12.03.26, 13:25 • 2242 просмотра
По словам вице-премьера, "к счастью, никто не пострадал". "На месте работают все профильные службы", - добавил он.
"россия продолжает целенаправленно бить по гражданской транспортной инфраструктуре, подвергая опасности работников и жителей громад", - подчеркнул Кулеба.
Атака рф вызвала трансграничное загрязнение Днестра, обнаружены масляные пятна, Украина проинформировала Молдову12.03.26, 14:00 • 1602 просмотра