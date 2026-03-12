россия атаковала железную дорогу в двух областях и повредила тепловозы и станцию

россия сегодня снова атаковала железную дорогу - в двух областях, сообщил в четверг вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

Сегодня враг снова атаковал гражданскую железнодорожную инфраструктуру - написал Кулеба.

Сумская область

"российский беспилотник нанес удар по территории железнодорожной станции в Сумской области. В результате взрыва повреждены тепловозы, железнодорожный путь и здание станции", - сообщил вице-премьер.

Николаевская область

"Также сегодня вражеский БПЛА ударил по железнодорожной инфраструктуре в Николаевской области. Поврежден тепловоз", - указал Кулеба.

По словам вице-премьера, "к счастью, никто не пострадал". "На месте работают все профильные службы", - добавил он.

"россия продолжает целенаправленно бить по гражданской транспортной инфраструктуре, подвергая опасности работников и жителей громад", - подчеркнул Кулеба.

