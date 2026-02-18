росія атакувала Україну балістичною ракетою, знешкоджено 100 зі 126 дронів
Київ • УНН
В ніч на 18 лютого росія випустила по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» та 126 ударних БпЛА. Сили ППО збили або придушили 100 ворожих безпілотників.
росія за ніч випустила по Україні балістичну ракету, 126 дронів, 100 з яких збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 18 лютого (з 18:00 17 лютого) ворог атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 126 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 100 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях
Атака, як вказано, триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
